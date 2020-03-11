رغم استبعاده من منتخب مصر.. بشكتاش يدرس تجديد إعارة محمد النني

لقى المحترف الدولي المصري محمد النني، لاعب فريق بشكتاش التركي، إشادة من جانب المدير الفني للفريق الترجي سيرجين يالتشين، بعد أدائه خلال الفترة الماضية مع الفريق التركي.





وأكد تقرير لصحيفة فوتو ماك التركي أن المدير الفني لبشكتاش الترجي أشاد بخدمات محمد النني، وتألقه في صفوف الفريق خلال الفترة الماضية.





وأشار التقرير إلى أن المدير الفني للفريق التركي طلب ان يستمر محمد النني في صفوف الفريق وأن يصل اللاعب إلى اتفاق مع إدارة نادي بشكتاش.





وأفاد التقرير أن إدارة بشكتاش التركي ترى أنه من الممكن أن يتم تجديد إعارة محمد النني الي موسم جديد.





وانضم النني إلى صفوف بشكتاش التركي مطلع الموسم الحالي على سبيل الإعارة لمدة موسم قادمًا من آرسنال، وشارك في 27 مباراة مع الفريق التركي بمختلف البطولات.



