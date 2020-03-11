البنك المركزي الأوربي: تراجع اقتصاد منطقة اليورو بسبب كورونا

ذكر بنك "إتش إس بي سي" - المركزي الأوروبي الذي يتخذ من (لندن ) مقرا له - اليوم /الأربعاء/ أن انكماش الاقتصاد في "منطقة "اليورو " خلال النصف الأول من العام الجاري أمر لا مفر منه ، وذلك مع تفشي فيروس "كورونا".





وأضاف البنك - في مذكرة نشرتها وكالة "بلومبرج" الأمريكية الأخبارية - أن الناتج المحلي الإجمالي لدول " منطقة اليورو " سيتراجع بنحو 0.4% خلال أول ثلاثة أشهر من العام الجاري ، وبنسبة 1% خلال "الربع الثاني" .





وأشار إلى أنه بالرغم من التوقعات بتعافي الاقتصاد بصورة ملحوظة خلال النصف الثاني من العام الجاري، إلا أن تداعيات " كورونا " ستترك أثرا دائما كما أن الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المقبل لن يرتفع إلى المستويات التي توقعها.





كما توقع أن تكون إيطاليا - مركز انتشار الفيروس داخل أوروبا - هي أكثر الاقتصادات تعرضا للركود في "منطقة اليورو" ، كما سيعاني أيضا اقتصاد كل ألمانيا وفرنسا وإسبانيا.





من جانبها، حذرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي ، كريستين لاجارد ، من تعرض دول القارة الأوروبية لصدمة اقتصادية كبيرة ، شبيهة بالأزمة المالية العالمية التي اندلعت عام 2008، ما لم يتحرك قادة "القارة العجوز" سريعا من أجل احتواء تداعيات فيروس "كورونا" المستجد.





وأضافت المسئولة الأوروبية ، أن دوائر صنع القرار داخل المركزي الأوروبي سيبحثون كافة الحلول ، والسبل المناسبة خلال اجتماعهم المقرر في وقت لاحق من الأسبوع الجاري ، لاحتواء تداعيات المرض الذي ضرب العديد من بلدان القارة.



