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اقتصاد

سعر الدرهم الإماراتى أمام العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 12 مارس 2020

الخميس 12/مارس/2020 - 09:29 ص
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل العملات الأجنبية والعربية خلال تعاملات اليوم الخميس 12 -3-2020  تباينًا في السوق الإماراتي ، وفيما يلي يستعرض موقع صدى البلد سعر صرف العملات العربية والعالمية مقابل الدرهم الإماراتي.


سجل سعر الدولار الأمريكي = 3.67 الدرهم الإماراتي، فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي = 0.27 دولار أمريكي

سجل سعر الجنيه المصري = 0.23 الدرهم الإماراتي فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي = 4.27 جنيه مصري  

سجل سعر  اليورو = 4.16 الدرهم الإماراتي ، فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي = 0.24 يورو

سجل سعر الجنيه الاسترليني = 4.74 الدرهم الإماراتي ، فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي = 0.21 جنيه استرليني 

سجل سعر الدينار الكويتي = 11.98الدرهم الإماراتي فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي = 0.08 دينار كويتي 

سجل سعر الدولار الكندي = 2.67 الدرهم الإماراتي ، فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي = 0.37 دولار كندي 

سجل سعر الدولار الأسترالي = 2.39 الدرهم الإماراتي ، فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي = 0.41 دولار أسترالي 

سجل سعر  الين الياباني = 0.03 الدرهم الإماراتي ، فيما سجل 1 الدرهم الإماراتي = 28.48 ين ياباني 

سجل سعر الريال السعودي = 0.97 الدرهم الإماراتي فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي 1.02 ريال سعودي  

سجل سعر  الجنيه السوداني = 0.06 الدرهم الإماراتي فيما سجل 1 الدرهم الإماراتي 14.97 جنيه سوداني 

سجل سعر 11 الريال القطري = 1.00 الدرهم الإماراتي فيما سجل الدرهم الإماراتي = 0.99 ريال قطري
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