موجة الطقس السيئ تتسبب في عدة حرائق بقنا

تمكنت قوات الحماية المدنية بقنا، من السيطرة على عدد من الحرائق المحدودة بمراكز نجع حمادي و دشنا و فرشوط، و الوقف، ناتجة عن سوء حالة الطقس.

















تلقى اللواء شريف عبدالحميد ،مدير أمن قنا ، إخطارًا من الحماية المدنية، بنشوب عدد من الحرائق في أشجار وزاعات قصب نتيجة الطقس السيئ، تم السيطرة عليها جميعًا دون وقوع أي خسائر في الأرواح.





و أكد مصدر مسئول بالحماية المدنية، بأن سيارات المطافئ المنتشرة في مراكز المحافظة المختلفة على استعداد تام لمواجهة أي حرائق قد تنتج عن حالة الطقس غير المستقرة.









يذكر أن محافظة قنا، رفعت درجة الاستعداد القصوى لمواجهة أي أخطار تنتج نتيجة موجة الطقس السيء التي تشهدها البلاد وفقًا لتحذيرات هيئة الأرصاد.













