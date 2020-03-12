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«صباح البلد» يبرز عزاء السيسي لرئيس وزراء إيطاليا في ضحايا كورونا.. فيديو

الخميس 12/مارس/2020 - 09:00 ص
السيسي وكونتي - ارشيفية
السيسي وكونتي - ارشيفية
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محمود محسن
أبرز برنامج صباح البلد الخبر الذي جاء على موقع صدى البلد الإخباري والذي جاء بعنوان "السيسي يعزي رئيس وزراء إيطاليا في ضحايا كورونا .. ويبحثان قضية ريجيني".

وجاء محتوى الخبر: 

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي  اتصالًا هاتفيًا برئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي".

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ان الرئيس أعرب خلال الاتصال عن خالص التعازي في ضحايا فيروس كورونا في إيطاليا، مؤكدا دعم وتضامن مصر حكومةً وشعبًا مع حكومة وشعب إيطاليا الصديق، والاستعداد التام لتقديم ما يمكن من دعم لتجاوز هذه المحنة.

وقد أعرب رئيس الوزراء الإيطالي عن خالص تقديره وامتنانه للموقف المصري الداعم لإيطاليا في هذه الأزمة مما يعكس عمق العلاقات الثنائية المتبادلة بين الجانبين علي كافة المستويات، متطلعًا الي التعاون المشترك في مجال تبادل الخبرات والتنسيق بين السلطات المختصة في البلدين في إطار الجهود الدولية لمكافحة الفيروس.

وفي إطار العلاقات الثنائية، تم مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالتعاون المشترك بناءً على ما تم الاتفاق عليه خلال زيارة رئيس الوزراء الايطالي الأخيرة للقاهرة في 14 يناير الماضي، فضلا عن تبادل الرؤى ووجهات النظر حيال بعض الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها تطورات القضية الليبية.

كما تم التطرق إلى آخر مستجدات قضية ريجيني في ضوء التعاون الحالي القائم بين سلطات التحقيق في مصر وإيطاليا، حيث جدد الرئيس التأكيد على الدعم الكامل للتعاون المشترك بين الأجهزة المختصة في البلدين للكشف عن ملابسات القضية.

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