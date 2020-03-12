هل يجري ترامب فحص كورونا بعد لقائه وزيرا برازيليا مصابا.. البيت الأبيض يرد

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني جريشام، إن الرئيس دونالد ترامب لن يخضع لإجراء فحص طبي بعد اجتماعه بمسوؤل برازيلي ثبتت إصابته بفيروس كورونا في وقت لاحق من اليوم الخميس.





ووفقًا لصحيفة "لوس أنجلوس" الأمريكية، أكدت جريشام اليوم الخميس، أن البيت الأبيض على علم بالتقارير، مؤكدة أنه لا يتطلب الاختبار في الوقت الحالي.





وأشارت إلى أنه لم يكن ل ترامب ونائبه مايك بنس أي تفاعل تقريبًا مع المسؤول البرازيلي.





كانت الرئاسة البرازيلية، أعلنت أن وزير الاتصالات المصاب بفيروس كورونا، اجتمع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.