هل يجري ترامب فحص كورونا بعد لقائه وزيرا برازيليا مصابا.. البيت الأبيض يرد

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني جريشام، إن الرئيس دونالد ترامب لن يخضع لإجراء فحص طبي بعد اجتماعه بمسوؤل برازيلي ثبتت إصابته بفيروس كورونا في وقت لاحق من اليوم الخميس.
ووفقًا لصحيفة "لوس أنجلوس" الأمريكية، أكدت جريشام اليوم الخميس، أن البيت الأبيض على علم بالتقارير، مؤكدة أنه لا يتطلب الاختبار في الوقت الحالي.
وأشارت إلى أنه لم يكن ل ترامب ونائبه مايك بنس أي تفاعل تقريبًا مع المسؤول البرازيلي.
كانت الرئاسة البرازيلية، أعلنت أن وزير الاتصالات المصاب بفيروس كورونا، اجتمع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ووفقًا لصحيفة "نيويورك بوست"، فإن فابيو واجنجارتين، الوزير البرازيلي، اجتمع مع الرئيس الأمريكي في منتجع مارا لاجو، السبت الماضي.
ونشر الوزير المصاب بـ كورونا، صورة على حسابه بموقع "انستجرام"، وهو يقف بجوار ترامب، ونائبه مايك بنس.
وأكدت صحيفة "او إستادو دي ساو باولو" البرازيلية، اليوم الخميس، أن الرئيس جايير بولسونارو يخضع للملاحظة الطبية خشية إصابته بفيروس كورونا.
وكان بولسونارو، عاد إلى البلاد هذا الأسبوع بعد زيارة للولايات المتحدة التقى خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأكد البيت الأبيض في وقت سابق من الأسبوع أن ترامب في "حالة صحية ممتازة" بعد مصافحة عضو في الكونجرس تعرض للإصابة بـ كورونا.