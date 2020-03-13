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أخبار البلد

انتظام حركة المترو والقطارات والملاحة في ميناءي الإسكندرية ودمياط

الجمعة 13/مارس/2020 - 12:21 م
المترو والقطارات
المترو والقطارات
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أحمد أبوشوشة
أعلنت وزارة النقل في بيانها اليوم أن وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير  يتابع على مدار الساعة من خلال تقارير غرفة مركز  الأزمات بالوزارة ومن خلال  التواصل مع رؤساء الجهات التابعة حركة تشغيل خطوط السكك الحديدية والمترو وحركة الملاحة  في الموانئ البحرية والنيلية وانتظام العمل في المنافذ البرية وحركة المركبات على الطرق  بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور.

كما يتابع وزير النقل استمرار  تنفيذ الإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورنا و تواجد مسؤولي السكة الحديد  والمترو بالمحطات المختلفة وانتشار فرق الطوارئ والصيانة بالمحطات  لمعالجة أي عطل مفاجئ يمكن أن يؤثر على حركة وانتظام القطارات وخاصة مع استمرار موجة الطقس السيئ.

وأشار بيان وزارة النقل إلى انتظام حركة جميع خطوط السكك الحديدية وانتظام حركة مترو الأنفاق بالخطوط الثلاثة  بكامل طاقتها وانتظام  حركة الملاحة في مينائي  دمياط والاسكندرية وغلق موانئ نويبع وسفاجا  و السويس و شرم الشيخ  والغردقة لسوء الأحوال الجويك. 

 كما أفاد بيان وزارة النقل انه بالنسبة لقطاع النقل النهري فإن حركة الملاحة النيلية منتظمة بالإضافة إلى  استمرار انتشار فرق الصيانة والطوارئ  في جميع المناطق والقطاعات  التابعة للهيئة العامة للطرق والكباري واستمرار التنسيق مع المرور فيما يتعلق بحركة المركبات على الطرق  .
انتظام حركة المترو والقطارات والملاحة في ميناءي الإسكندرية ودمياط
انتظام حركة المترو والقطارات والملاحة في ميناءي الإسكندرية ودمياط
انتظام حركة المترو والقطارات والملاحة في ميناءي الإسكندرية ودمياط
انتظام حركة المترو والقطارات والملاحة في ميناءي الإسكندرية ودمياط
انتظام حركة المترو والقطارات والملاحة في ميناءي الإسكندرية ودمياط
انتظام حركة المترو والقطارات والملاحة في ميناءي الإسكندرية ودمياط
انتظام حركة المترو والقطارات والملاحة في ميناءي الإسكندرية ودمياط
انتظام حركة المترو والقطارات والملاحة في ميناءي الإسكندرية ودمياط
انتظام حركة المترو والقطارات والملاحة في ميناءي الإسكندرية ودمياط
انتظام حركة المترو والقطارات والملاحة في ميناءي الإسكندرية ودمياط
انتظام حركة المترو والقطارات والملاحة في ميناءي الإسكندرية ودمياط
انتظام حركة المترو والقطارات والملاحة في ميناءي الإسكندرية ودمياط
انتظام حركة المترو والقطارات والملاحة في ميناءي الإسكندرية ودمياط
انتظام حركة المترو والقطارات والملاحة في ميناءي الإسكندرية ودمياط
انتظام حركة المترو والقطارات والملاحة في ميناءي الإسكندرية ودمياط
انتظام حركة المترو والقطارات والملاحة في ميناءي الإسكندرية ودمياط
انتظام حركة المترو والقطارات والملاحة في ميناءي الإسكندرية ودمياط
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