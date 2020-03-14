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تكنولوجيا

كيف تسمح للأخرين بمشاركة منشورك على فيسبوك دون تغيير إعدادات حسابك..صور

السبت 14/مارس/2020 - 02:08 ص
facebook
facebook
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شيماء عبد المنعم
يمنحك فيسبوك "Facebook"، المزيد من أدوات الخصوصية اللازمة لتتحكم فى من يمكنه مشاركة منشوراتك التى تقوم بنشرها على صفحتك الشخصية، حيث يمكنك منع الأصدقاء ومن يتابعونك من رؤية زر المشاركة لنشر منشوراتك على صفحاتهم، فإذا قمت بتقييد الأخرين من مشاركة منشوراتك من خلال الإعدادات الرئيسية بفيسبوك، ثم تلقيت طلبا من بعض أصدقائك لجعل منشورا محددا قابلا للمشاركة، يمكنك بخطوات بسيطة جعل منشورا معينا فقط قابل للمشاركة.

وبحسب ما ذكره موقع "businessinsider"، يمكنك تخصيص منشورا واحدا فقط لمشاركته من قبل اصدقائك، دون الحاجة إلى الرجوع للإعدادات في كل مرة للقيام بذلك، إليك كيفية السماح للأشخاص بنشر مشاركتك على فيسبوك Facebook:


- كيفية السماح للأشخاص بمشاركة منشورك على فيسبوك Facebook على الكمبيوتر:

1. ابحث عن المشاركة (أو البوست) التي تريد جعلها قابلة للمشاركة وانقر على النقاط الثلاث في الركن العلوي الأيسر.

2. ومن خلال القائمة المنبثقة الصغيرة، انقر على تعديل المشاركة "Edit Post".
How_to_allow_people_to_share_your_post_on_Facebook_ _1

3. في الجزء السفلي من النافذة المنبثقة للنشر  بجوار الزر حفظ "Save"، انقر فوق القائمة المنسدلة لإظهار إعدادات خصوصية المنشور.

4. من القائمة ، حدد عام أو الأصدقاء، ثم انقر فوق حفظ.
How to allow people to share your post on Facebook 2

- كيفية السماح للأشخاص بمشاركة منشورك على Facebook على هاتفك الذكي:

1. ابحث عن المشاركة التي تريد جعلها قابلة للمشاركة وانقر على النقاط الثلاث في الزاوية العلوية اليمنى.
How_to_allow_people_to_share_your_post_on_Facebook_ _3

2. في القائمة المنبثقة، اضغط على خيار على تعديل الخصوصية "Edit Privacy".

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3. في قائمة الخصوصية "Privacy"، انقر على مربع الاختيار بجوار عام "Public"، ثم انقر على تم "Done"، في الركن العلوي الأيسر من الشاشة.
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