تيليجراف: ليفربول سيتوج بطلًا للبريميرليج حال إلغاء الموسم بسبب كورونا

لا يزال من المحتمل أن يتوج ليفربول بطلًا للدوري الممتاز لكرة القدم ، حتى لو تسببت أزمة فيروس كورونا، في إنهاء الموسم، وسط مخاوف متزايدة من أنه سيكون من المستحيل إكماله هذا الصيف.

وكانت رابطة البريميرليج أصدرت قرارًا صباح الجمعة بتأجيل مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بعد إصابة ميكيل أرتيتا، مدرب آرسنال، وأودوي لاعب تشيلسي بفيروس كورونا.

وكشف مسؤول تنفيذي كبير في أحد الأندية ليلة الجمعة، لصحيفة "تيليجراف" البريطانية، أنه لم تكن هناك معارضة كبيرة لمنح رجال يورجن كلوب لقب البريميرليج.

ليفربول يتصدر الآن جدول ترتيب البريميرليج بفارق 25 نقطة عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي، وحال عدم استكمال المسابقة قد يتم اتخاذ قرار بمنح اللقب للريدز.

يذكر أن ليفربول لم يتوج بلقب البريميرليج منذ عام 1990