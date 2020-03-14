التزم بها.. 6 نصائح تحميك من فشل القلب

يحدث فشل القلب عندما لا تضخ عضلة القلب الدم كما ينبغي لها ويحدث ضيق الشرايين في القلب أو الارتفاع في ضغط الدم، تؤثر في قلبك تدريجيًا، حيث تجعله ضعيفًا أو متيبسًا لدرجة تؤثر في قدرته على الامتلاء بالدم وضخه بفعالية.









تتضمن علامات وأعراض فشل القلب:





- ضيقًا في التنفس عند إجهاد نفسك أو عند الاستلقاء

- إرهاق وضعف

- تورمًا في الساقين والكاحلين والقدمين

- ضربات قلب سريعة أو غير منتظمة

- عدم القدرة على ممارسة التمارين الرياضية

- السعال أو الصفير المستمر مع وجود بلغم أبيض أو دموي فاتح مشوب بالدم

- زيادة الحاجة إلى التبول ليلًا

- تورم البطن

- زيادة سريعة للغاية في الوزن نتيجة لاحتباس السوائل

- فقدان الشهية و الغثيان

- صعوبة التركيز أو انخفاض درجة الانتباه

- ضيق مفاجئ وشديد في النفس وسعال بمخاط وردي ومليء بالرغاوي

- ألم الصدر إذا كان فشل القلب ناتجًا عن نوبة قلبية









ومن بين التغييرات الممكن إجراؤها على نمط حياتك للمساعدة في الوقاية من فشل القلب ما يلي:





- عدم التدخين.

- السيطرة على بعض الحالات المزمنة بعينها، مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري.

- الحفاظ على نشاطك البدني.

- الحفاظ على وزن صحي.

- السيطرة على الضغط النفسي وتقليله.