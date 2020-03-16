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أخبار العالم

الولايات المتحدة تعلن ارتفاع الوفيات بسبب كورونا إلى 66

الإثنين 16/مارس/2020 - 03:01 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الإثنين، ارتفاع حالات الوفاة جراء فيروس كورونا المستجد إلى 66 حالة. 

قررت ولاية نيويورك الأمريكية، وفق ما نقلته فضائية العربية السعودية، إغلاق جميع المدارس بشكل مؤقت بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد. 

وكانت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية قالت إن قرار مدينة نيويورك بعدم إغلاق المدارس والجماعات أثار حالة من الغضب الشديد بين أوساط المعلمين وأهالي الطلاب، خاصة وأن المدارس والكليات قد أغلقت في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وقالت السلطات في تفسيرها للقرار المثير للجدل إن الهدف منه ضمان عدم ربط العاملين في مجال الصحة والطوارئ مع الأطفال في المنزل.

وأضافت الوكالة أن المعلمين والعديد من أولياء الأمور وبعض خبراء الصحة يقولون إن نيويورك ترتكب خطأ قاتلا من خلال استمرار استدعاء أكثر من 1.1 مليون طفل إلى المداري يوميا، في الوقت الذي تدعو فيه  إلى الابتعاد عن التجمعات لوقف انتشار الفيروس.

بينما أمضت العديد من العائلات في أماكن أخرى من البلاد يوم السبت في وضع خطط متسارعة لمواجهة قرار المدينة.
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