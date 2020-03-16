ألمانيا تمنع الصلوات لكل الأديان بسبب كورونا.. والرئيس: ابقوا في المنزل

ذكرت قناة "دويستشه فيله" أن الحكومة الاتحادية في ألمانيا قررت منع إقامة الصلوات الجماعية لكل الأديان واللقاءات في الأندية ورحلات الحافلات.









ونص القرار في فقرته الثالثة على منع "التجمعات في الكنائس والمساجد والمعابد وتجمعات الطوائف الدينية الأخرى".





وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس"، دعا الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير الشعب الألماني إلى البقاء في المنازل للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا الجديد.





وتجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا 6600 حالة. جاء ذلك وفقا لتحليل وكالة الأنباء الألمانية، ووبلغ عدد الوفيات جراء الفيروس 16 حالة على مستوى ألمانيا.





إلى ذلك، أعلنت السلطات الألمانية، اليوم الاثنين، وقف جميع رحلات الطيران من وإلى الصين وإيران وذلك، بسبب تفشي فيروس كورونا.





وتعتزم ألمانيا اعتبارا من اليوم فرض رقابة مشددة على الحدود للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.





وأعلن وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر أن إجراءات تشديد الرقابة على الحدود ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي اليوم، وستشمل المعابر الحدودية مع سويسرا وفرنسا والنمسا والدنمارك ولوكسمبورج.





وقال زيهوفر : "لن يتمكن المسافرون من الدخول إلى ألمانيا إذا لم يكن لديهم سبب وجيه للسفر".





وسيستثنى من هذه الإجراءات حركة نقل البضائع وانتقال الموظفين والألمان الراغبين في العودة إلى بلدهم، والأجانب الذين لديهم حق الإقامة في ألمانيا أو مقر سكني بها.



