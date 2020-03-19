تحذير ونصيحة من الأرصاد للمواطنين.. فيديو

أكد الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، أنه مازالت الأجواء الشتوية موجودة، مشيرا إلى أن درجات الحرارة اليوم تصل إلى 11 درجة خلال ساعات الليل وأقل من 20 درجة مئوية خلال ساعات النهار.





ونصح "شاهين" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "الأولى"، باستمرار إرتداء المواطنين للملابس الشتوية، حتى لا يتم الإصابة بأى نزلات برد بالوقت الحالى.





وأشار إلى أن نسمات البرودة تكون موجودة فترة بدايات الربيع، لافتا إلى أنه يبدأ يوم السبت القادم، بالإضافة إلى متابعة النشرة الجوية.





وأوضح أن فترة فصل الربيع يوجد تقلبات جوية حادة وسريعة، حيث يتميز بارتفاع ملحوظ بدرجة الحرارة وانخفاضها، مؤكدا أن الأمطار فى تلك الأيام تكون خفيفة على السواحل الشمالية، وقد تكون متوسطة.



