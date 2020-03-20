أمثالكم هيودونا في داهية.. ريهام سعيد تهاجم عمر كمال لهذا السبب

وظهر عمر كمال في الفيديو وهو يتحدث عن تفادي القبلات والأحضان بسبب العدوى إلا أنه يظهر شخص معه في الفيديو وهو يقبله ثم يشرب من نفس زجاجة المياه الخاصة بـ عمر ، ثم يسخران من فيروس كورونا.