أمثالكم هيودونا في داهية.. ريهام سعيد تهاجم عمر كمال لهذا السبب

شنت الإعلامية ريهام سعيد هجوما عنيفا على مطرب المهرجانات عمر كمال بسبب سخريته من فيروس كورونا من خلال حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.
وظهر عمر كمال في الفيديو وهو يتحدث عن تفادي القبلات والأحضان بسبب العدوى إلا أنه يظهر شخص معه في الفيديو وهو يقبله ثم يشرب من نفس زجاجة المياه الخاصة بـ عمر ، ثم يسخران من فيروس كورونا.
وعلقت ريهام سعيد :" أنا غلطانة اني كنت بدافع عنكم بس فعلا امثالكم الي هيودونا في ستين داهيه بتضيعوا مجهود دوله بحالها و إنتوا بيسمعوكوا ملايين".
يذكر أن عمر كمال شارك في الغناء مع حسن شاكوش في اغنية بنت الجيران وعود البطل.