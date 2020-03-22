اتحاد الكرة يكشف مفاجأة بشأن عقوبة كهربا وعاشور حال إلغاء الموسم





وقال الشوربجي في تصريحات لبرنامج "جمهور الثالثة" عبر قناة "أون تايم سبورت": "حال إلغاء الموسم الحالي، بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا، ستستمر عقوبة كهربا وإمام عاشور إلى الموسم الجديد".





وكانت لجنة الاستئناف باتحاد الكرة، قبلت التظلم المقدم من ناديي الأهلي والزمالك، على عقوبات لجنة الانضباط والأخلاق الخاصة بأحداث مباراة السوبر المصري في الإمارات.





وقامت اللجنة بتخفيف عقوبتي "كهربا" وعاشور، حيث قررت إيقاف كل منهما 10 مباريات، بدلًا من الإيقاف لنهاية الموسم.