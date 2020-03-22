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رياضة

اتحاد الكرة يكشف مفاجأة بشأن عقوبة كهربا وعاشور حال إلغاء الموسم

الأحد 22/مارس/2020 - 09:38 ص
من أحداث السوبر المصري
من أحداث السوبر المصري
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إسراء أشرف
كشف عادل الشوربجي رئيس لجنة الاستئناف باتحاد الكرة، مفاجأة بشأن موقف عقوبة الثنائي محمود عبد المنعم "كهربا" وإمام عاشور لاعبا الأهلي والزمالك، حال إلغاء الموسم الحالي، حيث يشهد الدوري الممتاز، فترة إيقاف حاليا، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال الشوربجي في تصريحات لبرنامج "جمهور الثالثة" عبر قناة "أون تايم سبورت": "حال إلغاء الموسم الحالي، بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا، ستستمر عقوبة كهربا وإمام عاشور إلى الموسم الجديد".

وكانت لجنة الاستئناف باتحاد الكرة، قبلت التظلم المقدم من ناديي الأهلي والزمالك، على عقوبات لجنة الانضباط والأخلاق الخاصة بأحداث مباراة السوبر المصري في الإمارات.

وقامت اللجنة بتخفيف عقوبتي "كهربا" وعاشور، حيث قررت إيقاف كل منهما 10 مباريات، بدلًا من الإيقاف لنهاية الموسم.
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