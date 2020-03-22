دوري أبطال أفريقيا.. كورونا يعمق جراح الأهلي والزمالك

تسود حالة كبيرة من الغموض والجدل بشأن استكمال بطولة دوري أبطال إفريقيا خلال الموسم الكروى الجارى بسبب انتشار فيروس كورونا الخطير.
ويعيش مسئولو النادي الأهلى والزمالك حالة كبيرة من الرعب خوفا من عدم استكمال مسابقة دوري أبطال إفريقيا وإلغاؤها خاصة بعد صعود الفريقين إلى منافسات الدور قبل النهائى وقطعهما شوطا كبيرا نحو التتويج باللقب القارى الكبير.
ويعيش مسئولو النادي الأهلى والزمالك حالة كبيرة من الرعب خوفا من عدم استكمال مسابقة دوري أبطال إفريقيا وإلغاؤها خاصة بعد صعود الفريقين إلى منافسات الدور قبل النهائى وقطعهما شوطا كبيرا نحو التتويج باللقب القارى الكبير.
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وكان من المقرر أن يلعب الأهلى مع الوداد المغربي يوم 1 مايو المقبل بالمغرب على أن يلتقي الفريقان معا فى القاهرة 8 مايو، وهو الأمر نفسه بالنسبة للزمالك أمام الرجاء المغربي.
ويسود داخل الاتحاد الإفريقي مقترح يفيد بإمكانية خوض منافسات الدور قبل النهائى والنهائى من دوري أبطال إفريقيا بالكاميرون ، خاصة بعدما أعلن الكاف اختيار ملعب جابوما الكاميرونى لاستضافة نهائى دوري أبطال إفريقيا، ومن المقرر أن يصدر القرار الرسمى بشأن موقف منافسات دوري الأبطال والكونفيدرالية خلال الأيام القليلة المقبلة.
وبدأ الكاف فى اتخاذ مجموعة من الإجراءات القوية لمواجهة شبح الكورونا الذى يهدد العالم أجمع، وقرر الكاف تشكيل لجنة طبية تضم كتيبة من أكبر الأطباء داخل القارة السمراء لمعرفة تطورات الفيروس الخطير فى ظل السعى إلى توفير الصحة الكاملة لكافة لاعبى والأجهزة الفنية والجماهير التابعة للدول الإفريقية.