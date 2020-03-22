دوري أبطال أفريقيا.. كورونا يعمق جراح الأهلي والزمالك

بطولة دوري أبطال إفريقيا خلال الموسم الكروى الجارى بسبب انتشار فيروس كورونا الخطير.



ويعيش مسئولو النادي الأهلى والزمالك حالة كبيرة من الرعب خوفا من عدم استكمال مسابقة دوري أبطال إفريقيا وإلغاؤها خاصة بعد صعود الفريقين إلى منافسات الدور قبل النهائى وقطعهما شوطا كبيرا نحو التتويج باللقب القارى الكبير. تسود حالة كبيرة من الغموض والجدل بشأن استكمال خلال الموسم الكروى الجارى بسبب انتشار فيروس كورونا الخطير.ويعيش مسئولوحالة كبيرة من الرعب خوفا منوإلغاؤها خاصة بعد صعود الفريقين إلى منافسات الدور قبل النهائى وقطعهما شوطا كبيرا نحو التتويج باللقب القارى الكبير.





وكان من المقرر أن يلعب الأهلى مع الوداد المغربي يوم 1 مايو المقبل بالمغرب على أن يلتقي الفريقان معا فى القاهرة 8 مايو، وهو الأمر نفسه بالنسبة للزمالك أمام الرجاء المغربي.





منافسات الدور قبل النهائى والنهائى من دوري أبطال إفريقيا بالكاميرون ، خاصة بعدما أعلن الكاف اختيار ملعب جابوما الكاميرونى لاستضافة نهائى دوري أبطال إفريقيا، ومن المقرر أن يصدر القرار الرسمى بشأن موقف منافسات دوري الأبطال والكونفيدرالية خلال الأيام القليلة المقبلة.



ويسود داخل الاتحاد الإفريقي مقترح يفيد بإمكانية خوضالدور قبل النهائى والنهائى من دوري أبطال إفريقيا بالكاميرون ، خاصة بعدما أعلن الكاف اختيار ملعب جابوما الكاميرونى لاستضافة نهائى دوري أبطال إفريقيا، ومن المقرر أن يصدر القرار الرسمى بشأن موقف منافسات دوري الأبطال والكونفيدرالية خلال الأيام القليلة المقبلة.