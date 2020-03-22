رحلة 511 مباراة تنتهي بجرة قلم.. ماذا قال خبراء الكرة عن رحيل مسمار الأهلي؟

فيما علق إبراهيم سعيد نجم الفريق الأول لكرة القدم السابق بالنادي الأهلي على رحيل حسام عاشور عن القلعة الحمراء بناء على قرار رينيه فايلر المدير الفنى للأحمر وقال إن فايلر، مدرب الأهلي، تعامل مع ملف حسام عاشور باحترافية، فهذه سنة الحياة .



