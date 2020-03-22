رحلة 511 مباراة تنتهي بجرة قلم.. ماذا قال خبراء الكرة عن رحيل مسمار الأهلي؟

أعلن مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب عن رحيل حسام عاشور الملقب بـ المسمار عن الفريق بنهاية الموسم الكروى الجارى بناءً على رغبة رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، الذى رفض بشدة التجديد لقائد القلعة الحمراء التاريخي.
إعلان الأهلي الاستغناء عن عاشور صدر رغم مشاركته مع الفريق الأول في 511 مباراة بمختلف المسابقات، مسجلا بذلك رقما قياسيا للاعب ولكن مركز عاشور ومهامه الدفاعية جعلت سجله التاريخي في الأهداف ضعيفا جداََ حيث إن عاشور سجل مع الأهلي أهدافا معدودة أبرزها هدفه في شباك الإسماعيلي بالدوري موسم ٢٠٠٧.
وعرض مجلس إدارة القلعة الحمراء على حسام عاشور الاعتزال والعمل بالنادي بجانب توفير دراسة أوروبية له فى العمل الإدارى والفنى بعد خروجه من حسابات فايلر بشكل رسمى، وهو ما رفضه عاشور وقرر البحث عن نادٍ آخر وخوض تجربة احترافية جديدة وخرج بعدها اللاعب وقال في تصريحات صحفية.. الأهلي طلب مني الاعتزال أو اللعب لناد آخر ولم أحسم مصيري حتى الآن، بالطبع كنت أتمنى إنهاء مسيرتي في القلعة الحمراء لكن الأهلي باعني.
رصد صدى البلد ردود أفعال نجوم الكرة بعد فك الإرتباط بين حسام عاشور والنادى الأهلي بعد مسيرة دامت سبعة عشر عاما.
وجه عماد متعب نجم الفريق الأول لكرة القدم السابق بالنادي الأهلي رسالة إلى حسام عاشور بعد إعلان رحيله عن جدران القلعة الحمراء مع نهاية الموسم الكروى الجارى.
ونشر متعب صورة لعاشور عبر انستجرام معلقا: "واحد من أفضل الشخصيات التي قابلتها في مجال كرة القدم، احتراما والتزاما وخلقا ومن أفضل اللاعبين في وسط الملعب على مدار السنوات الماضية .. عشرة عمر وأخ بالنسبة لى".
ونشر متعب صورة لعاشور عبر انستجرام معلقا: "واحد من أفضل الشخصيات التي قابلتها في مجال كرة القدم، احتراما والتزاما وخلقا ومن أفضل اللاعبين في وسط الملعب على مدار السنوات الماضية .. عشرة عمر وأخ بالنسبة لى".
وتابع: "حزين جدا على رحيلك من الأهلي وأتمنى قبل الرحيل ترفع كأس إفريقيا والدوري المصري .. أسطورة من أساطير الأهلي من الصعب تكرارها".
وعلق مجدى عبدالغني رئيس جمعية اللاعبين المحترفين ، على رحيل حسام عاشور نجم خط الوسط بالنادي الأهلي عن القلعة الحمراء بعد مسيرة دامت 17 عاما داخل جدران الشياطين الحمر.
وقال البلدوزر فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": حسام عاشور حصل على أموال نظير التعاقد معه منذ مجيئه إلى النادى الأهلى ودى سنة الحياة ولم تكن هذه المرة الأولى التي تحدث مع لاعب فى الأندية المصرية أن يتم عدم التجديد له بعد مسيرة كبيرة بصفوف أى فريق.
من جانبه كشف الدكتور محمد فضل الله مستشار اللوائح الرياضية عن مدى قانونية رحيل حسام عاشور نجم القلعة الحمراء عن النادى الأهلي وعدم التجديد لعقده بناء على رغبة السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق.
قال الدكتور محمد فضل الله فى تصريحات خاصة لصدى البلد.. موقف الأهلي القانونى سليم لكون الرغبة فى تجديد العقد لأى لاعب تستوجب موافقة الطرفين.
بينما حسم ضياء السيد نجم الأهلى الأسبق ومدرب منتخب مصر الأسبق إمكانية انتقال حسام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادى الأهلى إلى الزمالك خلال الفترة المقبلة.
وقال ضياء السيد فى تصريحات إذاعية إن انتقال عاشور للزمالك فى الفترة المقبلة يعد أمرا صعبا للغاية ولن يحدث فى ظل التاريخ الكبير للاعب داخل جدران القلعة الحمراء مضيفا أن الأهلى تعامل مع حسام عاشور باحترافية شديدة، مؤكدا أن الأهلى قدم عروضا جيدة للغاية بخلاف تجديد عقده.
فيما علق إبراهيم سعيد نجم الفريق الأول لكرة القدم السابق بالنادي الأهلي على رحيل حسام عاشور عن القلعة الحمراء بناء على قرار رينيه فايلر المدير الفنى للأحمر وقال إن فايلر، مدرب الأهلي، تعامل مع ملف حسام عاشور باحترافية، فهذه سنة الحياة .
وأكد سعيد أن عاشور حقق بطولات كثيرة مع الأهلي، ويمتلك تاريخًا قويًا بالقلعة الحمراء، وعدم تجديد عقده لا يقلل منه، فهناك العديد من اللاعبين رحلوا عن الأهلي بهذه الطريقة".