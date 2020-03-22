السيسي يطالب المواطنين بالالتزام وتحمل المسئولية خلال الاسبوعين المقبلين لمواجهة كورونا

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى المصريين بمزيد من الالتزام والمسئولية والانضباط خلال الأسبوعين القادمين.





ووجه كلامه للمصريين : "ساعدونا حتى نحافظ ما وصلنا له ونحد من انتشار الفيروس. وأشار إلى أن الدولة المصرية تعاملت بشفافية تامة مع أزمة كورونا، انتبهت مبكرا وأن الحكومة اتخذت خطوات رائعة ، ونطالب المصريين بمساعدتنا.





وقال السيسي خلال لقاء مع عدد من السيدات المصريات من مختلف المجالات في قصر الاتحادية، إن العالم سيختلف قبل وبعد أزمة كورونا.





وأضاف أن التاثير الاقتصادي سيكون عميق لكافة الدول بسبب أزمة كورونا ، وأشار إلى أنه يجب وقف التخالط بين المواطنين خلال الفترة المقبلة حتى نخرج من هذه الأزمة بسلام. مؤكدا عدم وجود أيو مشكلة في السلع حيث أنها متوفرة لكل المواطنين.



وأضاف أن مصر اتخذت إجراءات كثيرة لحماية المواطنين ، وأشاد السيسي بوسائل الإعلام المصرية وأوضح أنها تقوم بدور رائع جدا جدا في تغطية أزمة كورونا ويعكس للمصريين ما يحدث في داخل وخارج مصر.





ووجه السيسي التحية لكل القطاع الطبي ، قائلا: إنتوا تخوضوعوا معكرة ولكل مني ومن جميع المصريين كل التحية والتقدير والاعتزاز ، وأوجه لكل كل الشكر نتيجة تعرضكم للضرر والأذى.





وأضاف أن الدولة المصرية اتخذت ترتيبات جيدة للغاية وفقا للعلم والمعايير الدولية. مشيرا إلى أن المصريين إذا لم يتم التعامل بشكل حازم وحاسم سنخسر كثير.



