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محافظات

إجراءات احترازية.. 4 شروط لمغادرة المسافرين للغردقة رغم الحجر الصحى

الأحد 22/مارس/2020 - 08:57 م
محطات النقل البري
محطات النقل البري بمدينة الغردقة
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ابراهيم جادالله

تشهد محطات النقل البري بمدينة الغردقة، الأحد، تواجدًا مكثفًا من الأطقم الطبية؛ لفحص المسافرين ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".


وكشف مصدر طبي بمديرية صحة البحر الأحمر، أن الفحص يتم على المسافرين من العاملين في القطاع السياحي كإجراء وقائي، مشيرًا إلى أنه تم التنسيق مع الجهات الأمنيّة لتسهيل عمل الفرق الطبية المتواجدة بالكمائن ومحطات الركاب.


وأضاف المصدر، أن عملية الفحص تتم بشكل ميسّر ولا تعوق سفر المواطنين، مؤكدًا أن الإجراء يتم من أجل سلامة المواطنين وذويهم والحفاظ عليهم واجراءات السفر من الغردقة الى المحافظات كالتالى:


1- عند حجز التذكرة بيسألك انت شغال فى ايه؟ لو كنت شغال فى السياحة بيرفض يديك تذاكر.

2- قبل ميعاد السفر بتكون الشرطة متواجدة اولا للتاكد انك لا تعمل فى السياحة.

3- الصحة بتقوم باختبار درجة حرارة المسافر ولو درجة الحرارة 37 يمنع من السفر.

4- يتم عمل تعقيم كامل للمسافر المطبق عليه شروط السفر قبل الصعود الى الاتوبيس.


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