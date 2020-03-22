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أخبار العالم

قرار عاجل من سوريا بعد تسجيل أول حالة كورونا

الأحد 22/مارس/2020 - 10:20 م
صدى البلد
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أحمد قاسم

قررت الحكومة السورية، اليوم الأحد، إغلاق حدودها مع لبنان حتى إشعار آخر، وذلك بعد تسجيل أول حالة بفيروس كورونا داخل أراضيها.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن وزارة الداخلية السورية قولها: "قررنا إغلاق كافة المعابر  أمام حركة القادمين من الجمهورية اللبنانية بمن فيهم المواطنين السوريين اعتبارا من منتصف ليل الاثنين وحتى إشعار آخر".

وأضافت: "وبستثنى من  ذلك سيارات الشحن مع إخضاع السائقين للفحوص الطبية اللازمة في المراكز الحدودية".

وأعلن وزير الصحة السوري نزار يازجي، مساء اليوم الأحد، عن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في البلاد، مشيرًا إلى أن الحالة عود لشاب في العشرين من العمر.

كما أغلقت قوى الأمن الداخلي في سوريا صباح اليوم الأحد، سوق الحميدية، أكبر الأسواق في البلاد، والتحفة التجارية الأثرية التي تخترق أحياء مدينة دمشق القديمة طولا وعرضا.
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