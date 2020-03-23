أحمد موسى يدعو للرئيس السيسي على الهواء.. نداء عاجل من الإعلامي لـ المصريين بسبب كورونا

تناول الإعلامي أحمد موسى خلال حلقة أمس الأحد العديد من الملفات والموضوعات الهامة التي تشغل الشارع المصري والمجتمع العربي، وكان أبرزها:





أشاد الإعلامي أحمد موسى، برسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي عصر أمس الأحد، التي وجهها للمصريين، أثناء لقائه عددًا من السيدات المصريات بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة المصرية، متابعا : «ربنا يحفظك يا ريس ويحفظ مصر وشعب مصر من الخونة، ومن اللي بيفبركوا تصريحات سيادتك».





أكد الإعلامي أحمد موسى، أن هاشتاج "قطر بؤرة كورونا" احتل الصدارة على موقع تويتر، موضحًا أن قطر تسببت في أزمة كارثية بسبب إهمال أزمة فيروس كورونا، مضيفا أن القطريين يستغيثون، والحكومة لا تستجيب.





أعلن الإعلامي أحمد موسى، عن أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل دخلت الحجر الصحي، مشيرا إلى أن هذا الخبر العاجل تتناقله وكالات الأنباء العالمية، موضحا أن هذا الأمر يدل على مدى خطورة هذا الوباء، متابعا :"محدش يجي يقولي أنه بعيد والوباء ممكن ينتشر في اي حته يوصل لأي حد".





شن الإعلامي أحمد موسى، حملة نقد لاذعة ضد النظام القطري وقناة الجزيرة القطرية، مؤكدا أن قناة الجزيرة لن تدفع رواتب العاملين فيها الذين إذا أصيبوا بفيروس كورونا، متابعا:«عزمي بشارة الصهيوني أبلغ العاملين في مكتب الجزيرة بلندن أن قناة إمارة الدوحة في لندن تبلغ العاملين بها أن من يصاب بكورونا لن يحصل على راتبه».





وجه الإعلامي أحمد موسى، نداءً عاجلًا للمصريين بشأن خطر فيروس كورونا المستجد الذي يتفشى بدول العالم حاليًا، مضيفا: «يا مصريين البلد اللي وقفتوا معها في كل المواقف الصعبة، اقفوا بجوار البلد ومحدش يخرج من البيت»، محذرًا «العالم ما قبل كورونا حاجة تانية خالص وفي شقلبه هتحصل في العالم وفي دول هتنهار وفي دول هتطلع وفي حكومات هتسقط».





دعا الإعلامي أحمد موسى، المواطنين إلى عدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى بعد السابعة مساءًا، مشيرا إلى أن هناك بعض المواطنين يخرجون بعد السابعة مساء ويتجمعون في محطات البنزين، متابعا: «طوابير العربيات عند محطات البنزين كبيرة، والناس شغالين شرب وأكل، عاملين قعدة حلوة من أول اسوان لحد اسكندرية»، موجها حديثه للمسئولين قائلا :«أقول للمسئولين خدوا بالكم محطات البنزين كويس».





كشف الإعلامي أحمد موسى، عن أن الوضع في والولايات المتحدة الأمريكية كارثي بكل المقاييس، مؤكدا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ذهب للشركات المختلفة وطالبها بإنتاج أجهزة تنفس لمواجهة أزمة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، مضيفا : «أمريكا الدولة العظمى مبقتش قادرة تكفي المطلوب من أجهزة التنفس، وتطالب من الشركات التي تنتج سيارات النقل عمل أجهزة تنفس من أجل إنقاذ البلاد من أزمة كورونا».





شن الإعلامي أحمد موسى، حملة هجوما حادا على النظام القطري، مؤكدا أن هذا النظام الإرهابي يعمل بكل قوته على إسقاط مصر وفبركة حديث الرئيس السيسي للمصريين اليوم، متابعا :«ربنا يحفظنا من شر الدوحة ومن شر هذه الإماراة، وفبركوا تصريحات الرئيس السيسي، بهدف تخويف المصريين، والرئيس كانت يطمأن المصريين».





حذر الإعلامي أحمد موسى، المواطنين من الشائعات المنتشرة بشكل واسع النطاق عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبالتحديد على الماسنجر والواتساب، مضيفا أن الدولة بالكامل تتحدث بشكل واضح عبر بيانات رسمية، مشيرا إلى أن الإعلام اليوم على قلب رجل واحد، ويد واحدة في الأزمة الحالية، موجها حديثه للمواطنين، قائلا "متصدقش غير المصدر الرسمي فيما يتعلق بأزمة كورونا".



