من 3 دول.. شفاء 14 حالة كورونا بمستشفى إسنا للحجر الصحي

أعلنن مستشفى إسنا التخصصي للحجر الصحي بجنوب الاقصر، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك اليوم الاثنين، عن شفاء 14 حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد من ايجابية الى سلبي .





وقال الدكتور تامر حامد مدير مستشفى اسنا التخصصي اليوم خروج اول دفعة تحولوا الى سلبي وهم 6 إيطاليين و 6 مصريين و 2 امريكان مقدما الشكر لجنود العزل الصحي في مستشفى اسنا التخصصي من الاطباء والتمريض ومكافحة العدوي والأشعة والمعمل والأمن وغيرهم في إسعاد الجميع واعادة الأمل من جديد.



