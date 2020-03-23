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محافظات

من 3 دول.. شفاء 14 حالة كورونا بمستشفى إسنا للحجر الصحي

الإثنين 23/مارس/2020 - 10:47 ص
صدى البلد
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شمس يونس
أعلنن مستشفى إسنا التخصصي للحجر الصحي بجنوب الاقصر، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك  اليوم الاثنين، عن شفاء 14 حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد من ايجابية الى سلبي .

وقال الدكتور تامر حامد مدير مستشفى اسنا التخصصي اليوم خروج اول دفعة تحولوا الى سلبي وهم 6 إيطاليين و 6 مصريين و 2 امريكان مقدما الشكر  لجنود العزل الصحي في مستشفى اسنا التخصصي من الاطباء والتمريض ومكافحة العدوي والأشعة والمعمل والأمن وغيرهم في إسعاد الجميع واعادة الأمل من جديد.

ومستشفي إسنا التخصصي تم إنشاؤها وفقًا للمعايير العالمية والأكواد الدولية لبناء المستشفيات وتتكون من مبنى أرضى و6 أدوار متكررة، وتشمل 155 سرير إقامة، وتحتوى على 15 عيادة خارجية، و5 معامل، وقسم للأشعة، وصيدلية، و4 غرف عمليات، وقسم للقسطرة،.


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وتضم و27 سرير رعاية مركزة، و10 حضانات للأطفال، وتشمل كافة التخصصات الطبية. وأحدث الاجهزة الطبية "سونار، ورسم قلب، وأشعة مقطعية وغيرها".

من 3 دول.. شفاء 14 حالة كورونا بمستشفى إسنا للحجر الصحي
من 3 دول.. شفاء 14 حالة كورونا بمستشفى إسنا للحجر الصحي
من 3 دول.. شفاء 14 حالة كورونا بمستشفى إسنا للحجر الصحي
من 3 دول.. شفاء 14 حالة كورونا بمستشفى إسنا للحجر الصحي
من 3 دول.. شفاء 14 حالة كورونا بمستشفى إسنا للحجر الصحي
من 3 دول.. شفاء 14 حالة كورونا بمستشفى إسنا للحجر الصحي
من 3 دول.. شفاء 14 حالة كورونا بمستشفى إسنا للحجر الصحي
من 3 دول.. شفاء 14 حالة كورونا بمستشفى إسنا للحجر الصحي
من 3 دول.. شفاء 14 حالة كورونا بمستشفى إسنا للحجر الصحي
من 3 دول.. شفاء 14 حالة كورونا بمستشفى إسنا للحجر الصحي
من 3 دول.. شفاء 14 حالة كورونا بمستشفى إسنا للحجر الصحي
من 3 دول.. شفاء 14 حالة كورونا بمستشفى إسنا للحجر الصحي
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