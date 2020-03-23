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محافظات

تعقيم سجن وسجل سنورس المدني.. تحرك عاجل من مستقبل وطن لمواجهة كورونا

الإثنين 23/مارس/2020 - 11:12 ص
صدى البلد
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الفيوم - نبيل أبو السعود

قامت أمانة حزب مستقبل وطن بمركز سنورس تحت رعاية المهندس عبد القادر الجارحى امين محافظة الفيوم والنائب يوسف الشاذلى امين التنظيم واشراف امين المركز حازم فايد وبمشاركة الأمناء المساعدين وامين التنظيم وأمناء الأمانات النوعية بالحزب، بحملة توعية وتطهير وتعقيم للوقاية من فيروس كورونا. 


شملت الحملة مركز شرطة سنورس كما تم تطهير وتعقيم السجن العمومي وايضا مجلس المدينة والسجل المدني ومكتبة الطفل وتم وضع ملصقات للتوعية.


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كما تم تطهير وتعقيم الأسواق والشوارع الرئيسية ومنطقة البنوك الشارع الرئيسى وواجهات المحلات والمداخل الخاصة بالمحلات وأيضًا تم تعقيم وتطهير مواقف السيارات بالمدينة ومواقف القرى والنجوع وتم أيضآ تطهير وتعقيم التكاتك والمركبات التى تصادف وجودها بالشوارع.


ياتى ذلك في إطار السياسة التى ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى ومؤسسات الدولة المصرية من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية لمواجهتها لفيروس كورونا

تعقيم سجن وسجل سنورس المدني.. تحرك عاجل من مستقبل وطن لمواجهة كورونا
تعقيم سجن وسجل سنورس المدني.. تحرك عاجل من مستقبل وطن لمواجهة كورونا
تعقيم سجن وسجل سنورس المدني.. تحرك عاجل من مستقبل وطن لمواجهة كورونا
تعقيم سجن وسجل سنورس المدني.. تحرك عاجل من مستقبل وطن لمواجهة كورونا
تعقيم سجن وسجل سنورس المدني.. تحرك عاجل من مستقبل وطن لمواجهة كورونا
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