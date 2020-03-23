تعقيم سجن وسجل سنورس المدني.. تحرك عاجل من مستقبل وطن لمواجهة كورونا

قامت أمانة حزب مستقبل وطن بمركز سنورس تحت رعاية المهندس عبد القادر الجارحى امين محافظة الفيوم والنائب يوسف الشاذلى امين التنظيم واشراف امين المركز حازم فايد وبمشاركة الأمناء المساعدين وامين التنظيم وأمناء الأمانات النوعية بالحزب، بحملة توعية وتطهير وتعقيم للوقاية من فيروس كورونا.





شملت الحملة مركز شرطة سنورس كما تم تطهير وتعقيم السجن العمومي وايضا مجلس المدينة والسجل المدني ومكتبة الطفل وتم وضع ملصقات للتوعية.





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كما تم تطهير وتعقيم الأسواق والشوارع الرئيسية ومنطقة البنوك الشارع الرئيسى وواجهات المحلات والمداخل الخاصة بالمحلات وأيضًا تم تعقيم وتطهير مواقف السيارات بالمدينة ومواقف القرى والنجوع وتم أيضآ تطهير وتعقيم التكاتك والمركبات التى تصادف وجودها بالشوارع.



