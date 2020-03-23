دعاء الريح والعواصف والغبار.. 7 أمور نهى عنها رسول الله.. احذروها

دعاء الريح والعواصف والغبار مكتوب ، لعله وغيره من دعاء الرياح الشديدة ودعاء العواصف الترابية ودعاء الريح والغبار من جملة الأدعية التي يبحث عنها الكثيرون بهذا الوقت بسبب هذه الأجواء الترابية التي يشهدها اليوم، خاصة وأن دعاء الريح والعواصف والغبار مكتوب من الأمور التي حثنا رسول الله –صلى الله عليه وسلم- عليها للاحتماء بها من كل شر، لأن دعاء الريح والعواصف والغبار مكتوب هو السبيل للجوء إلى الله في مثل هذه الأوقات الصعبة والنجاة من الكوارث الطبيعية، يتمثل في دعاء العواصف والامطار وغيرها من دعاء الريح ، لأن الدعاء يرفع القضاء، ومن ثم فإننا أحوج ما يكون إلى دعاء العواصف والامطار وغيرها من دعاء الريح ودعاء المطر والرعد والبرق .
دعاء العواصف والامطار
دعاء العواصف والامطار الغزيرة أو الدعاء في حال اشتدّ المطر وخاف النّاس ضرَرَه، فمن السُّنّة أن يدعوَ المُسلِم فيقول مثل قول الرّسول -صلّى الله عليه وسلم- حيث كان يدعو بهذا الدُّعاء إذا اشتدّ المطر، فيقول: «اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا، ولَا عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ علَى الآكَامِ والجِبَالِ والآجَامِ والظِّرَابِ والأوْدِيَةِ ومَنَابِتِ الشَّجَرِ».
دعاء العواصف والامطار الغزيرة ، ومنه دعاء الريح أو دعاء هبوب الرياح فقال رسول الله -صلي صلى الله عليه وسلم- ، لما كان يرى ريحا، يقول لا تسبوها، واسألوا الله خيرها واستعيذوا بالله من شرها، كَانَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وآله وسلم إِذَا عَصَفَتِ الرِّيحُ قَالَ «اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا فِيهَا وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ» رواه مسلم.
دعاء العواصف والامطار الغزيرة أو الدعاء في حال اشتدّ المطر وخاف النّاس ضرَرَه، فمن السُّنّة أن يدعوَ المُسلِم فيقول مثل قول الرّسول -صلّى الله عليه وسلم- حيث كان يدعو بهذا الدُّعاء إذا اشتدّ المطر، فيقول: «اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا، ولَا عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ علَى الآكَامِ والجِبَالِ والآجَامِ والظِّرَابِ والأوْدِيَةِ ومَنَابِتِ الشَّجَرِ».
دعاء العواصف والامطار الغزيرة ، ومنه دعاء الريح أو دعاء هبوب الرياح فقال رسول الله -صلي صلى الله عليه وسلم- ، لما كان يرى ريحا، يقول لا تسبوها، واسألوا الله خيرها واستعيذوا بالله من شرها، كَانَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وآله وسلم إِذَا عَصَفَتِ الرِّيحُ قَالَ «اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا فِيهَا وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ» رواه مسلم.