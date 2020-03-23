سعفان: القطاع الخاص خفض العمالة للحد من انتشار كورونا

وأضاف محمد سعفان في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج " مساء دي إم سي" المذاع على قناة " دي إم سي"، أن تقسيم العمالة على ورديات متعددة، و تواصلنا مع مجموعة من المصانع في محافظة الإسماعيلية، وقرر أصحاب الأعمال في القطاع الخاص إعطاء إجازات للعاملين للحد من انتشار فيروس كورونا".



