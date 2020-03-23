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سعفان: القطاع الخاص خفض العمالة للحد من انتشار كورونا

الإثنين 23/مارس/2020 - 10:59 م
محمد سعفان
محمد سعفان
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هاني حسين
قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن جزءا كبير من أصحاب الأعمال في القطاع الخاص بدأوا في تخفيف أعداد العمالة داخل المصانع والشركات، مع تنفيذ إجراءات احترازية  للحد من انتشار فيروس كورونا .

وأضاف محمد سعفان  في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج " مساء دي إم سي" المذاع على قناة " دي إم سي"، أن تقسيم العمالة على  ورديات متعددة، وتواصلنا مع مجموعة من المصانع في محافظة الإسماعيلية، وقرر أصحاب الأعمال في القطاع الخاص إعطاء إجازات للعاملين للحد من انتشار فيروس كورونا".

وتابع محمد سعفان:"  بعض أصحاب الأعمال قاموا بإعطاء إجازة للعاملين في مصانعهم للحد من انتشار فيروس كورونا".

وأكمل محمد سعفان:"  لدينا قاعدة بيانات في مختلف محافظات الجمهورية، وقررنا صرف 500 جنيه منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة وتم توجيه الكشوف إلى مكاتب البريد لصرفها".

وتابع محمد سعفان:"   تم صرف المنح لـ 120 ألف عامل  مسجلين في قاعدة بيانات مديريات القوى العاملة".

وأكمل محمد سعفان:" نشكر منظمات المجتمع المدني والنقابات العمالية التي  تدفع تبرعات لمساعدة العمالة غير المنتظمة، وخلال اليومين الماضيين تم تسجيل 25 ألف استمارة والموقع مستمر  في استقبال طلبات التسجيل 
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