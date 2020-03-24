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رياضة

أخبار الرياضة السعودية.. صدمة للهلال بسبب فيروس كورونا

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 12:02 ص
صدى البلد
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إسماعيل محمود
نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار الرياضية السعودية في الساعات الماضية والتي شهدت أحداثًا مهمة وتبادل تصريحات بين عناصر الوسط الرياضي السعودي، وجاءت كالآتي:


أعلن منذ قليل مدرب فريق جالاطا سراي التركي فات تريم عن إصابته بفيروس كورونا "كوفيد-19" بعد أن ظهرت نتائج تحليله اليوم التي أشارت إلى إيجابية العينة التي أخذت منه . 



بعد إيقاف النشاط الرياضي في المملكة العربية السعودية بناء على تعليمات وزارة الرياضة للحد من انتشار وباء كورونا "كوفيد-19" ، أصبحت الجماهير السعودية تتوق لمعاودة مشاهدة اللقاءات خصوصا بعد اجراء حظر تجول جزئي بالمملكة.



أصبح وباء كورونا "كوفيد-19" هو محور الحديث العالمي حاليا على كافة الأصعدة سواء سياسية أو اقتصادية أو حتى رياضية، ويحاول الناس مواجهة الملل حاليا من خلال بعض التحديات التي تجريها الأندية أو اللاعبين بينهم وبين بعضهم سواء بلعبه البقاء في المنزل من خلال استعراض المهارات بالمناديل الورقية أو تحدى الألعاب الإلكترونية. 



كشف الفرنسي بافتيمبي جوميز، مهاجم نادي الهلال السعودي، عن سبب رحيله عن ناديه السابق مارسيليا الفرنسي، والرحيل لنادي جالطة سراي التركي.


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