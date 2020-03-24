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مصر الخير: شنط طبية ومنظفات ومطهرات للمتضررين من فيروس كورونا..فيديو

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 05:03 ص
كورونا
كورونا
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قالت أمل مبدى  رئيس قطاع تنمية الموارد في مؤسسة مصر الخير، إن  مصر الخير بدأت حملة توزيع كراتين إغاثة وبطاطين وشنط  طعام لـ المتضررين من أزمة السيول .

وأضافت أمل مبدى في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :"  نتلقى آلاف المكالمات اليومية عن العمالة غير المنتظمة ونقوم بتقديم مساعدات لهم.

وتابعت أمل مبدى:"  نوفر شنط طبية لمساعدة الفقراء نوفر لهم مطهرات ومنظفات لاستخدامها للوقاية من فيروس كورونا".

وأكملت امل مبدى:"  منظمات المجتمع المدني تقوم بدور في الوقوف بجانب الدولة ونرغب من  المواطنين التكاتف مع منظمات المجتمع المدني لمساعدة الفقراء والمساكين والمتضررين من فيروس كورونا".

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