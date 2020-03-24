مصر الخير: شنط طبية ومنظفات ومطهرات للمتضررين من فيروس كورونا..فيديو

قالت أمل مبدى رئيس قطاع تنمية الموارد في مؤسسة مصر الخير، إن مصر الخير بدأت حملة توزيع كراتين إغاثة وبطاطين وشنط طعام لـ المتضررين من أزمة السيول .





وأضافت أمل مبدى في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" نتلقى آلاف المكالمات اليومية عن العمالة غير المنتظمة ونقوم بتقديم مساعدات لهم.





وتابعت أمل مبدى:" نوفر شنط طبية لمساعدة الفقراء نوفر لهم مطهرات ومنظفات لاستخدامها للوقاية من فيروس كورونا".





وأكملت امل مبدى:" منظمات المجتمع المدني تقوم بدور في الوقوف بجانب الدولة ونرغب من المواطنين التكاتف مع منظمات المجتمع المدني لمساعدة الفقراء والمساكين والمتضررين من فيروس كورونا".



