شاهد.. سخرية المصريين مما حدث في الإسكندرية بالأمس

دشن رواد موقع التواصل الاجتماعى للتدوينات الصغيرة تويتر هاشتاج #الاسكندرية، وذلك للسخرية مما حدث في الإسكندرية بالأمس من خرق لإجراءات الوقاية التي فرضتها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19".

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

وأكد مجاهد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بـ فيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.



