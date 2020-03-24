شاهد.. سخرية المصريين مما حدث في الإسكندرية بالأمس
الثلاثاء 24/مارس/2020 - 04:37 م
الاسكندرية
دشن رواد موقع التواصل الاجتماعى للتدوينات الصغيرة تويتر هاشتاج #الاسكندرية، وذلك للسخرية مما حدث في الإسكندرية بالأمس من خرق لإجراءات الوقاية التي فرضتها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19".
تصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر وتفاعل معه عدد كبير.
وجاءت ردود الأفعال الساخرة كالتالي:
واحد طالع يقولى أنا المهدى المنتظر....واسكندريه عاملين مظاهرات ضد الكورونا......انتوا شربتوا الكحول
#اسكندريه يما قومي هتيلي هدوم العيد علشان الحق التكبيرات من اولها..
#اسكندرية اخواتنا اللي مشرفينا ومخلين راسنا قد السنسمه قدام الكوكيب
#اسكندريه
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
وأكد مجاهد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بـ فيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.