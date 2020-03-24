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بأسعار تقل 15% عن الشهر الماضي.. توافر الخضراوات والسلع وزيادة في المعروض.. تفاصيل

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 09:54 م
الخضروات والفاكهة
الخضروات والفاكهة
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هاني حسين
طمأن حاتم نجيب، نائب رئيس غرفة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية، المواطنين بشأن توافر الخضروات والفاكهة في الأسواق.


وقال حاتم نجيب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، "نؤكد لكل مواطن توافر الخضراوات والفاكهة وهناك زيادة من المعروض من الإنتاج".


وأضاف حاتم نجيب "نحذر من  التكالب على السلع والخضروات والفاكهة، والتكالب على السلع والتهافت عليها يتسبب في زيادة الطلب على  المنتج وبالتالي  ترتفع الأسعار".


وتابع حاتم نجيب "الخضراوات والفاكهة متوفرة ولا توجد لدينا أي مشكلة في الخضراوات والفاكهة، والبطاطس والثوم والبصل في متناول الجميع وبأسعار تقل عن الشهر الماضي بـ 15%".

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