بعد توقف النشاط..هجرة جماعية من نجوم الدوري السعودي إلى البرازيل

أشارت تقارير صحفية سعودية صادرة صباح اليوم عن قرب رحيل أكثر من لاعب بصفوف ناديي النصر والهلال خلال الفترة القادمة بعد عدم تجديد عقودهم حتى الآن.





أوقف فيروس كورونا المستجدة "كوفيد-19" جميع المفاوضات التي كانت جارية قبل تعليق نشاط الرياضة السعودية بقرار من وزارة الرياضة لمواجهة الفيروس الذي انتشر كالنار في الهشيم منذ بداية الشهر الحالي وطال كل دول العالم بلا استثناء.





ووفقا لصحيفة "أوجول" البرازيلية فإن لاعب نادي الهلال البرازيلي كارلوس إدواردو يلقى اهتمامًا كبيرًا من عدة أندية برازيلية على رأسها جيريمو و سانتوس خلال الفترة الحالية، ويعد إدواردو أحد اهم اللاعبين في تاريخ نادي الهلال حيث يعد هو الهداف التاريخي للاعبين الأجانب لبطل آسيا الموسم الماضي برصيد 74 هدف حتى الآن .





وعلى الجانب الآخر يواجه النصر خطر رحيل لاعبه بيتروس أراوخو الذي لم تصل مفاوضات التجديد معه لأي شئ جديد حتى الآن .



