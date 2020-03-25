خلو شوارع مطروح.. التزام المواطنين بحظر التجول .. شاهد

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بدء تنفيذ قرار السيد رئيس مجلس الوزراء بحظر التجوال من الساعة 7 مساء الى 6 صباحا بمحافظة مطروح في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها محافظة مطروح ضد فيروس كورونا مع أخذ الاحتياطات اللازمة حفاظا علي السلامة العامة وصحة المواطنين، الذين حرصوا على الالتزام بتطبيق قرار حظر التجوال .

حيث التزم الأهالى بكافة مدن مطروح بتنفيذ القرار بشوارع المدن حفاظا على صحة الأفراد والصحة العامة.





كما أغلقت المحلات التجارية في الساعة الخامسة مساء.





كما انتشرت قوات الأمن بمديرية أمن مطروح على الطريق الدولى والشوارع الرئيسية بالمدن مع مرور الدوريات الأمنية .