تريند الفن.. نجلاء فتحي مطلوبة على جوجل بعد العثور على جثة في منزلها.. انتحار منتج فني





نشر "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، وحقق بعضها قراءات عالية، ونستعرض لكم أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالي:





تصدرت الفنانة نجلاء فتحي، مؤشرات بحث جوجل في الساعات الأولى من صباح اليوم، الخميس، وذلك بعد العثور على طفلة مقتولة في فيلتها في الفيوم.





تحل ذكرى ميلاد الفنانة هالة فؤاد اليوم، الخميس، والتي تعد إحدى أبرز الفنانات فى السينما؛ رغم عدد أعمالها الفنية القليلة وسنوات عملها فى التمثيل.





كشفت صحيفة "تايمز الهندية" عن واقعة انتحار المنتج والموزع الفني الهندي كابالي موهان - 60 عامًا، بعدما قام بشنق نفسه في محل إقامته بفندق بمنطقة بينيا في مدينة بنجالورو.







