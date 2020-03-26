AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

انهيار أسعار الدولار والسبب كورونا | تفاصيل

الخميس 26/مارس/2020 - 09:40 ص
إنهيار أسعار الدولار
إنهيار أسعار الدولار والسبب كورونا
Advertisements
سمر صالح
نشرت وسائل الإعلام الأمريكية اليوم، الخميس، تفاصيل انهيار أسعار الدولار بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد أو كوفيد-19.

وتراجع الدولار مقابل الين واليورو، اليوم، قبيل بيانات أمريكية من المقرر أن تصدر في وقت لاحق اليوم، يُتوقع أن تظهر ارتفاعا في طلبات إعانة البطالة مع تسريح الشركات لـ عاملين بسبب الانتشار السريع لفيروس كورونا.

وواصل الجنيه الإسترليني تراجعه مقابل اليورو والدولار بسبب مخاوف من عدم استعداد بريطانيا لعدد متزايد من حالات الإصابة بفيروس كورونا، وفي الوقت الذي تواجه فيه أنظمة الرعاية الصحية في إيطاليا وإسبانيا بالفعل ما يفوق طاقتها.

وتراجع الدولار الأسترالي والنيوزيلندي، وهما مرتبطان على نحو وثيق بتجارة السلع الأولية العالمية، مقابل الدولار الأمريكي إذ يعزف المتعاملون عن القيام بـ مخاطرات كبيرة.

ورحب المستثمرون بتمرير حزمة تحفيز أمريكية بقيمة تريليوني دولار لتخفيف الأثر الاقتصادي لوباء فيروس كورونا، لكن هناك مؤشرات بالفعل على أن بعض الولايات الأمريكية ستحتاج إلى المزيد من الأموال للإمدادات الطبية في ظل معاناة نظام الرعاية الصحية لمواجهة المرض.

وتراجع الدولار 0.46% إلى 110.71 ين في آسيا اليوم، ومقابل الفرنك السويسري، هبط الدولار 0.3% إلى 0.9743، وتراجع الاسترليني 0.17% إلى 1.1853 دولار ونزل 0.47% إلى 92.05 بنس لليورو.

وتسارعت وتيرة خسائر الأسترليني في التعاملات الآسيوية المبكرة بعد أن قالت الحكومة البريطانية إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في المملكة المتحدة ارتفع إلى 9529  الأربعاء من 8077 في اليوم السابق.

ومن المتوقع أن ترتفع طلبات إعانة البطالة الأمريكية المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم إلى نحو مليون، وهو ما سيزيد عن ذروة سابقة سُجلت خلال الأزمة المالية العالمية.

من جهة أخرى، تراجعت أسعار الذهب يوم الخميس إذ طغت توقعات بارتفاع طلبات إعانة البطالة الأمريكية بسبب تفشي فيروس كورونا على حزمة تحفيز اقتصادي أمريكية هائلة وأبقت على التدافع صوب السيولة بين المستثمرين.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 1600.22 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن انخفض واحدا بالمئة في وقت سابق من الجلسة.

وقال إليا سبيفاك، محلل سوق الصرف في ديلي فيكس "لا توجد قصة نمو إيجابي هنا لحين استئناف الشركات لعملها، وقد يشهد ذلك تراجعا لجميع تلك الأصول، والتي استفادت من إعلان التحفيز (مؤخرا) من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، بما في ذلك الذهب مجددا".

ودعم مجلس الشيوخ الأمريكي بالأغلبية مشروع قانون بقيمة تريليوني دولار يهدف لمساعدة العاملين المتعطلين عن العمل والصناعات التي تضررت جراء انتشار فيروس كورونا، وكذلك تقديم مليارات الدولارات لشراء معدات طبية تشتد الحاجة إليها.

وارتفعت أسواق الأسهم الآسيوية، لكن المكاسب كانت محدودة إذ تشتت المستثمرون بين ارتياح إزاء تمرير الحزمة في مجلس الشيوخ، ومخاوف بشأن ما إذا كانت كافية للتصدي للعاصفة القادمة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار وانحسار المخاوف بشأن فيروس في الصين

الذهب يتراجع بفعل بيانات أمريكية قوية واستمرار قلق المستثمرين بسبب فيروس كورونا

أكبر تراجع أسبوعي .. ماذا فعل فيروس كورونا فى أسعار الذهب

الذهب يتراجع مع تنامي الإقبال على المخاطرة وارتفاع الأسهم الآسيوية

الدولار يتراجع مقابل اليورو والين الياباني بفعل النفط وكورونا

تراجع سعر الدولار بسبب الاتفاق على تحفيز مالي أمريكي ضخم

ترشيحاتنا

بيان هام من الحكومة الروسية بشأن كورونا .. تفاصيل

في ذكرى رحيل وداد حمدي.. تعرف على عدد زيجاتها

هل تفيد غرغرة الماء والملح في مواجهة فيروس كورونا؟

أنجلينا جولي تتبرع بمليون دولار لإنقاذ الأطفال المتضررين من كورونا

حكم تأخير الصلاة بسبب الجنابة.. اعرف الرأي الشرعي

قصة فتاة الصعيد التي انتحرت بسبب فسخ خطبتها.. جهاد أحبت خطيبها منذ الصغر.. ووالدها شاهد ابنته معلقة في سقف المنزل فأغمى عليه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الطرب المشوي.. حكاية أكلة شرق أوسطية جمعت الدول حول مناديل الضأن

هل تفيد غرغرة الماء والملح في مواجهة فيروس كورونا؟

العصائر والمضاد الحيوي.. 4 أشياء تدمر مناعة الطفل