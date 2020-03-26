إعلامية: الكويت تواجه فيروس أخطر من كورونا

ثمنت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد جهود حكومة بلادها في مواجهة فيروس كورونا وتضافرها الجاد الذى لمسه كل مواطن ومقيم على أراضيها.

وأوضحت عائشة الرشيد، في رسالة بثتها عبر "صدى البلد"، أن هناك إلتزاما قويا من الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح تجاه الإجراءات المتخذة حيال مواجهة الفيروس، والذى شدد في كلمته على الأولوية للرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين وإتاحة الخدمات أمام الجميع على حد سواء.





وحذرت الإعلامية الكويتية من الشائعات التى يتم تداولها بشكل يومى بهدف إحداث بلبلة وتشتيت للجهود الفعالة للحكومة، لافتة إلى أن الكويت تواجه خطرا أقوى من فيروس كورونا حاليًا وأصبح الوعى هو معركة التحدى.





ولفتت عائشة الرشيد، إلى الخطاب السامى لأمير الكويت بقصر السيف والذى جاء محملا برسائل مهمة هدفها حماية الجميع على أرض الكويت من خطر فيروس كورونا، وهو ما ترجمته الحكومة على أرض الواقع حيث تكرس جهودها لعودة المواطنين وأبناء الكويت من جميع دول العالم بالتنسيق بين الخارجية الكويتية والدول الخارجية والسفارات والقنصليات ، وبدأت بالفعل عمليات الإجلاء من مصر، لبنان، البحرين وتم تجهيز كل الإجراءات لاستقبال الفوج الأول.

ودحضت عائشة الرشيد، التغريدات التى تداولها بعض المغرضين على مواقع التواصل الإجتماعى حول استثناء

السفارة الكويتية فئة دون أخري فى عملية الإجلاء، نافية تماما صحة ما تردد وأشيع حول تخصيص طائرة لها ولثلاثة آخرين لإجلائهم من القاهرة، مؤكدة أنها فى الكويت لم تزر القاهرة خلال هذه الفترة.