بفستان مكشوف وشعر مبلل.. شاهد أسما شريف منير بإطلالة مثيرة للجدل

نشرت أسما شريف منير، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة جذابة.
وظهرت بها أسما شريف منير، فستانا أنيقا من القطيفة باللون الأسود، ويتميز بتفصيلة ألوان شولدر التي تبرز جمالها وأناقتها، واختارت عقد حول الرقبة باللون الفضي لإكمال إطلالتها.
ومن الناحية الجمالية، اعتمدت أسما شريف منير في المكياج على اللون الأسود للعيون، ووضعت أحمر للشفاه باللون البيج المميز الذي يبرز جمال أنوثتها.
كما اختارت تسريحة الشعر المبلل التى تبرز جمالها، وتتناسب مع إطلالتها بشكل مميز.