عمرو جمال: استبعادي أمام الزمالك هذا الموسم فني.. والإصابة عطلتني مع الطلائع.. فيديو

أكد عمرو جمال لاعب طلائع الجيش والمعار من الأهلي، أن بدايته مع فريقه في بداية الموسم لم تكن موفقة بسبب الإصابات.





وقال عمرو خلال حواره لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية "صدى البلد": "أنه لم يكن على وفاق مع طارق يحيي المدير الفني السابق للفريق في طريقة اللعب".





وتابع أنه راض عن أدائه فنيا في المباريات الـ 4 الأخيرة الذي شارك بها مع الطلائع في الدوري أو الكأس.





وأضاف أنه أصيب بشد في الخلفية في بداية الموسم مع الطلائع وتعجل في العودة فأصيب مرة أخرى.





وأتم أنه لم يكن مصابا في مباراة الطلائع أمام الزمالك والذي فاز فريقه بثلاثية بالدوري واستبعاده وجهه نظر فنية وليس للإصابة.



