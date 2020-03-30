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بشرى.. مها الرباط: هذا الاسبوع آخر مراحل فترة حضانة كورونا.. فيديو

الإثنين 30/مارس/2020 - 01:45 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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اسراء صبري
قالت الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة السابقة، إن معدلات فيروس كورونا فى مصر تزيد وفقا للمتوقع، فى ظل الاجراءات المتخذة، 

ولفتت إلي أن الإجراءات المتخذة فى مصر ستعمل على تقليل انتشار الفيروس.

وأكدت المبعوث الخاص لمدير منظمة الصحة العالمية، أثناء مداخلتها الهاتفية علي برنامج"صباحك مصري"المذاع علي قناة"ام بي سي  مصر"، أن الإجراءات الإحترازية المتخذه تساهم فى تقليل عدد الإصابات بفيروس كورونا، لافتة إلي اهمية الدور الذي يقوم به الشعب من أجل المحافظة علي بلادهم.

وأوضحت وزيرة الصحة السابقة، أن الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة يجب أن يقابلها اجراءات متخذة من قبل المجتمع والافراد، من أجل منع انتشار الفيروس بشكل أكبر.

وأضافت أن الاسابيع القادمة تمثل اخطر مراحل انتشار الفيروس، لافتة إلي أن كل ما يتردد عن أن بعد انتهاء الاسبوع الحالي ستعود الحياة إلي طبيعتها غير صحيح، ولكن بعد انتهاء الاسبوع الحالي على ما يرام نستطيع أن نقول اننا اجتزنا ثالث مرحلة فى فيروس كورونا وهي مدة حضانة المرض.
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