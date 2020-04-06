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رياضة

أبو ريدة يعلن اقتراب مصر من الترشح لاستضافة مونديال 2030

الإثنين 06/أبريل/2020 - 04:07 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
أكد ‏هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي والإفريقي لكرة القدم اقتراب مصر من التقدم بملف استضافة كأس العالم 2030.

وقال أبو ريدة في تصريحات تلفزيونية : "مصر قادرة على استضافة كأس العالم لكرة القدم 2030".  

وأضاف: "الدور سوف يأتي علينا قريبا داخل اجتماعات الاتحاد الدولي ومصر تعمل على ذلك بكل طاقتها .. الدولة المصرية أبهرت العالم ومسئولي الاتحاد الدولي والأفريقي في تنظيم كأس الأمم الأفريقية الأخيرة".

وتابع: "كل شئ كان مبهرا لدرجة المعجزة .. الاستادات وتجهيزها بالسرعة الرهيبة في وقت قليل جدا .. التنظيم الرائع نفسه .. الأمان في كل المدن والملاعب للجماهير من كل الجنسيات.. وحفلة قرعة البطولة الأسطورية أمام الأهرامات". 

وأنهى: "البطولة تم تصنيفها أنها أنجح كأس أمم أفريقية في التاريخ .. هذا نجاح للدولة المصرية .. أنا أفخر بجنسيتي المصرية في كل مكان في العالم .. مصر قيمتها كبيرة وعلينا دائما أن نثق في إمكانياتنا وقيادتنا".
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