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فن

معاناتها مع المرض.. مؤلفة شهيرة تكشف حقيقة إصابتها بفيروس كورونا

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 08:11 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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أحمد إبراهيم
كشفت المؤلفة "جيه. كيه. رولينج"، كاتبة السلسلة الأشهر "هاري بوتر"، عن تفاصيل إصابتها بما يشبه فيروس كورونا وذلك بعد أن تعافت تماما من المرض الذى حصل على فترة أسبوعين. 

وقالت "رولينج"، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "على مدى الأسبوعين الماضيين كانت لدي جميع أعراض كوفيد-19 (رغم عدم إجرائي للفحص)"، كما نشرت تسجيلا مصورا لأسلوب تنفس قالت إنه ساعدها في التغلب على أسوأ الأعراض لديها، أوصاها به زوجها الذي يعمل طبيبا في المملكة المتحدة.

وأضافت "تعافيت تماما وأريد أن أشارك أسلوبا أوصاني به الأطباء، لا يكلف شيئا، ولا يسبب أي أعراض جانبية، لكنه قد يساعدكم أو يساعد أحبابكم كثيرا، مثلما حدث معي".

وقد حققت رولينج نجاحا كبيرا من خلال سلسلة أفلام "هارى بوتر" الذى يعد أحد أبرز الأعمال السينمائية التى قدمت على أجزاء. 
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