لقمة القاضي بطرق مختلفة أحلى من المحلات



تعد لقمة القاضى من الحلويات الشرقية التى يحبها كثيرون إليك طريقة تحضيرها بطريقة سهلة وسريعة على طريقة أمهر الشيفات





المقادير لعمل لقمة القاضى المقرمشة للشيف إلهام فتحى





1/2 كوب ماء دافئ

1 ملعقة سكر بودر

1 كوب دقيق

1 ملعقة حليب بودر

فستق حلبي وبندق مجروش للتزيين

1 ملعقة فانيليا

1/4 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة





طريقة التحضير لعمل لقمة القاضى المقرمشة:





فى وعاء اخلطي السكر والفانيليا والخميرة و الماء الدافئ وقلبيهم جيدًا وأتركيهم لمدة 15 دقيقة.

في وعاء آخر ضعي الدقيق والحليب البودر وخليط السكر والخميرة وقلبي حتى يذوب الدقيق تمامًا.

سخني الزيت لقلي لقمة القاضى ثم قلبي الخليط ثم ضعي مقدار ملعقة كبيرة من العجين في الزيت وقلبيها حتى يصبح لونها ذهبيًا ثم ارفعيها من الزيت ثم كرري هذه العملية حتى تنتهي من العجين ثم ضعيها في الشربات الدافئ



