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مرأة

لقمة القاضي بطرق مختلفة أحلى من المحلات

الخميس 09/أبريل/2020 - 04:54 ص
لقمة القاضى
لقمة القاضى
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لمياء الياسين
تعد لقمة القاضى من الحلويات الشرقية التى يحبها كثيرون إليك طريقة تحضيرها بطريقة سهلة وسريعة على طريقة أمهر الشيفات

المقادير لعمل لقمة القاضى المقرمشة للشيف إلهام فتحى 

1/2 كوب ماء دافئ
1 ملعقة سكر بودر
1 كوب دقيق
1 ملعقة حليب بودر
فستق حلبي وبندق مجروش للتزيين
1 ملعقة فانيليا
1/4 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة

طريقة التحضير لعمل لقمة القاضى المقرمشة:

فى وعاء اخلطي السكر والفانيليا والخميرة و الماء الدافئ وقلبيهم جيدًا وأتركيهم لمدة 15 دقيقة.
في وعاء آخر ضعي الدقيق والحليب البودر وخليط السكر والخميرة وقلبي حتى يذوب الدقيق تمامًا.
سخني الزيت لقلي لقمة القاضى ثم قلبي الخليط ثم ضعي مقدار ملعقة كبيرة من العجين في الزيت وقلبيها حتى يصبح لونها ذهبيًا ثم ارفعيها من الزيت ثم كرري هذه العملية حتى تنتهي من العجين ثم ضعيها في الشربات الدافئ

المقادير لعمل لقمة القاضى 
كوبين من الدقيق 
200 جرام من دقيق الذرة 
ملعقتان صغيرتان من الخميرة 
4 ملاعق من السكر 
شراب التمر
100 مل حليب 

طريقة التحضير

يمزج الدقيق مع دقيق الذرة، والبايكينج باودر والخميرة.
يضاف السكر والحبهان ويسخن الحليب مع الزيت 
يمزج الخليط جيدًا وتترك العجينة لتختمر نصف ساعة.
تصنع كرات صغيرة من العجينة وتقلى في الزيت و ترفع عن الزي
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