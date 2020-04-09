AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

اخبار الفن.. حجاب حلا شيحة.. منع هنا الزاهد من التمثيل مع محمد رمضان.. وخناقة علي ربيع وأوس أوس

الخميس 09/أبريل/2020 - 08:00 ص
احمد فهمى وهنا الزاهد
احمد فهمى وهنا الزاهد
Advertisements
أحمد إبراهيم
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

تحل اليوم ذكري ميلاد الفنان الراحل عمر خورشيد "ملك الجيتار" الذي وُلد في يوم 9 أبريل عام 1945، في حي عابدين بمحافظة القاهرة، وسط عائلة فنية، حيث كان والده "أحمد خورشيد " يعمل أستاذ تصوير سينمائي، وكانت والدته من سيدات المجتمع في ذلك الوقت، وشقيقته الصغرى من والدته الفنانة شريهان. 

كشف الفنان أحمد فهمي، عن قصة خناقة علي ربيع وأوس أوس فى بدايتهما الفنية، وتحديدا أثناء فترة اشتراكهما في فيلم "الحرب العالمية الثالثة". 

كشف الفنان أحمد فهمي، عن سر خلافه وهجومه على محمد رمضان خاصةً بعد واقعة الطيار المفصول الذي تسبب فيها "الأسطورة" بعد أن نشر عبر صفحته، صورة داخل قمرة الطائرة، وهو ما تسبب فى أزمة كبيرة للطيار أشرف أبو اليسر.

كشف الفنان أحمد فهمي، عن حقيقة منع زوجته هنا الزاهد من التمثيل مع الفنان محمد رمضان فى مسلسل "البرنس"، وأنه كان مجرد رأي استشارى لها.

أثارت الفنانة حلا شيحة، حالة من الجدل عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام باستخدام خاصية "ستوري"، فور ظهورها بالحجاب فى صورة جديدة مع ابنها أحمد.

تحتفل اليوم الفنانة شمس بعيد ميلادها الـ 43 حيث إنها قدمت عددا كبيرا من الأعمال السينمائية والدرامية واستطاعت أن تخطف الأنظار إليها على الرغم من مشاركتها فى أدوار ثانوية. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. كواليس مسلسل البرنس لـ محمد رمضان

أخبار الفن.. مأساة فنانة متحولة جنسيا.. ابنة عمرو دياب تشعل السوشيال.. وسخرية محمد رمضان من الطيار المفصول.. طلب غير متوقع لأسرة قتيل فيلا نانسى عجرم

بعد سخريته من الطيار المفصول.. محمد رمضان يواصل إثارة الجدل بفيديو جديد

اخبار الفن.. الطيار المفصول يفتح النار على محمد رمضان.. مرض أنغام.. مفاجأة عمرو دياب.. إثارة ناهد السباعي

نمبر 1 المشاكل.. تطاوَل على باسم سمرة وهاجم عمرو دياب.. محمد رمضان أسطورة الأزمات

اخبار الفن.. مرض نادر يصيب شقيق علاء ولي الدين.. باسم سمرة يقصف جبهة محمد رمضان.. ارتباط أحمد العوضى وياسمين عبد العزيز

ترشيحاتنا

اهم الاخبار.. 4 إصابات بفيروس كورونا في مركز مجدي يعقوب.. أمريكا تسجل 2000 حالة وفاة

طارق سليمان: الشناوي أخبرني بأمر تحقق في كأس العالم بروسيا ..فيديو

نجم الأهلي السابق: اتهموني في الزمالك بأني عميل للمارد الأحمر

دماغ شغالة.. شاهد طفلا يتنكر في زي سمكة قرش للتجول خلال حظر التجول

هل الكلام أثناء الوضوء يبطله.. مستشار المفتي يجيب

39 طبيبا بـ 10 محافظات مصابون بفيروس كورونا.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على الرغم من أناقتها.. شاهد أغرب إطلالات زوجة ماجد المصري

شاهد.. أول صور لـ تويوتا فورتشنر 2021 فيس ليفت

دماغ شغالة.. شاهد طفلا يتنكر في زي سمكة قرش للتجول خلال حظر التجول