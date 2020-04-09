اخبار الفن.. حجاب حلا شيحة.. منع هنا الزاهد من التمثيل مع محمد رمضان.. وخناقة علي ربيع وأوس أوس

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:
تحل اليوم ذكري ميلاد الفنان الراحل عمر خورشيد "ملك الجيتار" الذي وُلد في يوم 9 أبريل عام 1945، في حي عابدين بمحافظة القاهرة، وسط عائلة فنية، حيث كان والده "أحمد خورشيد " يعمل أستاذ تصوير سينمائي، وكانت والدته من سيدات المجتمع في ذلك الوقت، وشقيقته الصغرى من والدته الفنانة شريهان.
كشف الفنان أحمد فهمي، عن قصة خناقة علي ربيع وأوس أوس فى بدايتهما الفنية، وتحديدا أثناء فترة اشتراكهما في فيلم "الحرب العالمية الثالثة".
كشف الفنان أحمد فهمي، عن سر خلافه وهجومه على محمد رمضان خاصةً بعد واقعة الطيار المفصول الذي تسبب فيها "الأسطورة" بعد أن نشر عبر صفحته، صورة داخل قمرة الطائرة، وهو ما تسبب فى أزمة كبيرة للطيار أشرف أبو اليسر.
كشف الفنان أحمد فهمي، عن حقيقة منع زوجته هنا الزاهد من التمثيل مع الفنان محمد رمضان فى مسلسل "البرنس"، وأنه كان مجرد رأي استشارى لها.
أثارت الفنانة حلا شيحة، حالة من الجدل عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام باستخدام خاصية "ستوري"، فور ظهورها بالحجاب فى صورة جديدة مع ابنها أحمد.
تحتفل اليوم الفنانة شمس بعيد ميلادها الـ 43 حيث إنها قدمت عددا كبيرا من الأعمال السينمائية والدرامية واستطاعت أن تخطف الأنظار إليها على الرغم من مشاركتها فى أدوار ثانوية.