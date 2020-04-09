اخبار الفن.. حجاب حلا شيحة.. منع هنا الزاهد من التمثيل مع محمد رمضان.. وخناقة علي ربيع وأوس أوس

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:





تحل اليوم ذكري ميلاد الفنان الراحل عمر خورشيد "ملك الجيتار" الذي وُلد في يوم 9 أبريل عام 1945، في حي عابدين بمحافظة القاهرة، وسط عائلة فنية، حيث كان والده "أحمد خورشيد " يعمل أستاذ تصوير سينمائي، وكانت والدته من سيدات المجتمع في ذلك الوقت، وشقيقته الصغرى من والدته الفنانة شريهان.





كشف الفنان أحمد فهمي، عن قصة خناقة علي ربيع وأوس أوس فى بدايتهما الفنية، وتحديدا أثناء فترة اشتراكهما في فيلم "الحرب العالمية الثالثة".