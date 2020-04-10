AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

سلي نفسك.. 4 مشروبات رخيصة تقوي المناعة

الجمعة 10/أبريل/2020 - 04:13 م
مشروبات تقوي المناعة
مشروبات تقوي المناعة
Advertisements
رشا عوني
تقوية المناعة أهم ما يشغل بال المصريين حاليا بعد تفشي فيروس كورونا  التاجي الذي يحتاج إلى مناعة قوية كي يتصدى لأي فيروس أو عدوى، فتزداد مضاعفات فيروس كورونا عند المصابين من أصحاب المناعة الضعيفة فلا يتحمل جسمهم الأمر، أما أصحاب المناعة القوية يظل الجسم يقاوم ويحارب الفيروس مع بعض الأدوية التي تساعد على تقوية المناعة والسيطرة على كورونا

خلال فترة الحجر المنزلي يمكنك استغلال هذه الفترة وتناول مشروبات تقوي المناعة، وهي مواد سهلة وبسيطة ومتوفرة في منزلك لها قدرة خارقة على تعزيز جهاز المناعة، بعيدًا عن الأدوية وغيرها.

اقرأ أيضا


بحسب نصائح موقع webmd اليك مشروبات رخيصة تقوي المناعة  : 

-  عصير الطماطم الطازج: يحتوي على مادة  ليكوبين تعمل كمضاد قوي للأكسدة، كما أنها تعزز المناعة بشكل فعال وسريع إذا تم تناولها بشكل يومي سواء للكبار أو الأطفال الذين يعانون من فقر الدم. 

- عصير البرتقال: يعتبر كنزا صحيا لأن البرتقال غني بمضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من الأمراض كما أنه مصدر لفيتامين سي الذي يعد أقوى فيتامين يقوي المناعة.

- عصير الليمون بالنعناع : وهو رخيص ومتوفر في كل بيت ، ويعتبر الليمون من الحميات وبه نسبة عالية من فيتامين سي الذي يقوي المناعة ومفيد لنزلات البرد والإنفلونزا.

- الشاي الاخضرفقد وجد العلماء أن الشاي الأخضر يحتوي على مستويات عالية من مضادات الأكسدة التي تقوي جهاز المناعة ويحمي من ردود الفعل تجاه الطعام والشراب والمعروفة باسم حساسية الطعام.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أقوى مشروب يقتل كورونا .. طريقة عمل عصير البرتقال بالبنجر

افحص نفسك قبل كورونا.. 5 علامات تدل على ضعف جهازك المناعي

تقوي مناعتك ضد كورونا.. 3 مشروبات احرص على تناولها يوميا

من مطبخك.. أرخص مشروب يقوي المناعة

عصير الطماطم أم البرتقال.. أيهما يقوي المناعة أسرع؟

10 نصائح من طبيبة بريطانية.. كيف تقوي مناعتك في الحجر المنزلي؟

ترشيحاتنا

مدينة لم تنم ولم تهدأ منذ 350 سنة.. ماذا فعل بها كورونا

إعلامية: سقوط الدولار قريبا لهذا السبب

السعودية تعلن تسجيل 364 إصابة جديدة بكورونا

بعد اكتشاف 31 حالة كورونا ..قرار عاجل من الصحة حول مستشفى الزيتون التخصصي

كما لم تراها من قبل.. الشمس تكشف أسرارها في أوضح ظهور لها.. فيديو وصور

لقاح لـ كورونا.. الصحة العالمية توافق على تجربة روسية ضد الفيروس القاتل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات سيات ليون كوبرا 2020 في مصر.. صور

غرغرة وسوائل.. أسرع طرق علاج التهاب الحلق

سياحة الأقصر تقدم هدايا للأجانب بالمدينة وتتابع حالتهم..صور