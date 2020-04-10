سلي نفسك.. 4 مشروبات رخيصة تقوي المناعة

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بحسب نصائح موقع webmd اليك مشروبات رخيصة تقوي المناعة :





- عصير الطماطم الطازج: يحتوي على مادة ليكوبين تعمل كمضاد قوي للأكسدة، كما أنها تعزز المناعة بشكل فعال وسريع إذا تم تناولها بشكل يومي سواء للكبار أو الأطفال الذين يعانون من فقر الدم.





- عصير البرتقال: يعتبر كنزا صحيا لأن البرتقال غني بمضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من الأمراض كما أنه مصدر لفيتامين سي الذي يعد أقوى فيتامين يقوي المناعة.





- عصير الليمون بالنعناع : وهو رخيص ومتوفر في كل بيت ، ويعتبر الليمون من الحميات وبه نسبة عالية من فيتامين سي الذي يقوي المناعة ومفيد لنزلات البرد والإنفلونزا .





الشاي الاخضر : فقد وجد العلماء أن الشاي الأخضر يحتوي على مستويات عالية من مضادات الأكسدة التي تقوي جهاز المناعة ويحمي من ردود الفعل تجاه الطعام والشراب والمعروفة باسم حساسية الطعام.