الإفتاء: التسبب في الإيذاء النفسي لمصابي كورونا إثم ومن الكبائر

قال الدكتور مجدي عاشور المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، إن التنمر على الحالات المصابة بفيروس كورونا نوع من السخرية وهذا أمر غير مقبول على الإطلاق.





وأضاف عاشور في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" المتسبب في الإيذاء النفسي والمعنوي مصابي فيروس كورونا آثم ويعد من الكبائر".





وتابع:" بعد رؤية هذا التصرف من أهالي قرية شبرا البهو خرجت دار الإفتاء بيان يؤكد فيه ان الدفن فرض كفاية ومن حق الإنسان، ولا يشترط تجمع كثيرين لدفن المتوفى".





واكمل مجدي عاشور:" المفتي جلس مع أطباء للتعرف على طرق التغسيل والتكفين والدفن واكدوا انه مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية فلا ضرر على المخالط الحالة المتوفاة بفيروس كورونا".





وقال:" العلم يتفق مع الشريعة في طرق غسل ودفن الحالات المتوفاة بفيروس كورونا "



