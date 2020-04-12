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رياضة

وقع من أسبوع.. بيراميدز يكشف مدة عقد أحمد فتحي والشرط الجزائي.. فيديو

الأحد 12/أبريل/2020 - 12:27 ص
أحمد فتحي
أحمد فتحي
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حسن العمدة
كشف عمرو بسيوني مدير التعاقدات في نادي بيراميدز، مدة تعاقد أحمد فتحي مع الفريق، بعدما انضم رسميًا اليوم في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع الأهلي.

قال بسيوني في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "تعاقدنا مع أحمد فتحي لمدة 3 مواسم"، موضحًا أن العقد لا يتضمن شروطًا جزائية.

وتابع بقوله: "علاقة بيراميدز مع أحمد فتحي لا تحتاج وجود شروط جزائية في العقد"، موضحًا أن اللاعب وقع رسميًا على العقود يوم الأحد الماضي.

فتحي الشهير بلقب "جوكر الكرة المصرية" يعتبر واحدا من أهم لاعبي كرة القدم في مصر طوال التاريخ كونه خاض ١٣٢ مباراة دولية بقميص المنتخب المصري الأول منذ عام ٢٠٠٢ وأحد أصغر من مثل مصر دوليا.

ويمتلك فنحي مع الأهلي سجلا حافلا من البطولات، بحصده لقب الدوري المصري ١٠ مرات، وحقق لقب الكأس مرة واحدة، وكأس السوبر المصري ٣ مرات، ولقب دوري أبطال أفريقيا ٣ مرات، وكأس السوبر الأفريقي مرتين، وعلى المستوى الدولي حقق لقب كأس الأمم الأفريقية مع المنتخب المصري ٣ مرات، كما حقق لقب كأس أفريقيا للشباب تحت ٢٠ سنة.

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