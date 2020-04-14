إصابة 10 أشخاص فى تصادم أسفل كوبرى أبو حصيرة بدمنهور

أصيب 10 أشخاص إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي أسفل كوبري أبو حصيرة، وتم نقل المصابين للمستشفى التعليمى بدمنهور للعلاج.





تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغا من مركز شرطة دمنهور يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتى أجرة ميكروباص وملاكي، أسفل كوبرى أبو حصيرة ووجود مصابين.





وبالانتقال للمعاينة والفحص تبين تصادم سيارة ملاكي بأخرى ميكروباص أمام قرية الحمامية أسفل كوبرى أبو حصيرة، وأسفر الحادث عن إصابة كل من: "بسمة حمزة يوسف، 25 سنة، كمال شعبان عبد الرحيم، 47 سنة، أحمد سعيد جعفر، 34 سنة، فوزى السيد حواس، 57 سنة، على حسن عبد الله، 49 سنة، سماح مبروك اللمسى، 42 سنة، أحمد محمد غبد المنصف، 12 سنة، عبد العزيز عبد العزيز قنطوش، 28 سنة، حلمى بدر محمد بدر، 24 سنة، صالح عبد الهادى صلاح، 30 سنة" جميعهم مصابين بجروح وكسور وسحجات وكدمات بأماكن متفرقة بالجسم.





وتم نقل المصابين للمستشفى التعليمى بدمنهور لاتخاذ جميع إجراءات العلاج اللازم.. وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



