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فن

ربنا يديمكم عليا نعمة.. إسعاد يونس توجه رسالة لأصدقائها.. شاهد

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 09:00 م
صدى البلد
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مريم عزت
نشرت الفنانة إسعاد يونس عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " صورة جديدة لها . 

علقت اسعاد على الصورة قائلة : في يوم عيد ميلادي اخدت منكم يا أحبابي و أصحابي نفحة أمل وطاقة حب أعيش عليهم اللي باقي من العمر، ماتحرمش يا أغلي الناس، ربنا يديمكم عليا نعمة، كتر خيركم 💚💚💚

نالت الصورة اعجاب الكثير من متابعيها وجاءت ابرز التعليقات كالاتى :

كل سنة وًانتى طيبة يا ست الكل 
كل سنه و انتي طيبه يا فنانه... 
العمر كله ياصاحبة السعادة ياغالية 

وكانت قد حصلت إسعاد يونس على بكالوريوس "معهد الإرشاد السياحي" في عام 1972 وعملت كمذيعة بإذاعة الشرق الأوسط، وهي رئيسة مجلس إدارة الشركة العربية للإنتاج والتوزيع السينمائي، تأثرت بوالدها الذي كان من الضباط الأحرار وقد عمل والدها صحفيا في "مؤسسة روز اليوسف"، عملت في بداية حياتها كمذيعة بإذاعة الشـرق الأوسط.

 ثم دخلت مجال التمثيل وعملت في العديد من الأعمال المسرحية والتليفزيونية والسينمائية، قامت بتأليف المسلسل بكيزة وزغلول والذي لاقى نجاحا غير مسبوق بالاشتراك مع الفنانة سهير البابلي، كما قامت بكتابة السيناريو والحوار لنفس القصة لتكون فيلما سينمائيا باسم ليلة القبض على بكيزة وزغلول، كونت شركة للإنتاج السينمائي، كما تشارك منذ عام 2014 بتقديم برنامج "صاحبة السعادة".




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