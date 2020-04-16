حدث ليلا.. الصين ترد الجميل لمصر بـ 4 أطنان مساعدات طبية.. وثائق سرية تكشف تخليق فيروس كورونا معمليا

نشر موقع "صدى البلد"، عددا من الأخبار الهامة في الساعات الأولى من صباح اليوم، الخميس، الموافق 16 أبريل، نرصد أبرزها في التقرير التالي.





أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، صباح اليوم الخميس، استقبال شحنة من المستلزمات الطبية الوقائية وكواشف لفيروس كورونا المستجد، هدية من جمهورية الصين الشعبية، في إطار عمق وترابط العلاقات بين البلدين، وتعزيز سبل التعاون لمكافحة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد – 19)

بالأرقام.. «الصحة» توضح محتويات شحنة الإمدادات الصينية.. تفاصيل

قال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن مصر تسلمت في الساعات الأولى من اليوم، الخميس، شحنة من الإمدادات الطبية والوقائية من الصين بمطار القاهرة، وكان ذلك في إطار عمق وترابط العلاقات بين البلدين للتصدي لفيروس كورونا المستجد.

رحلة البحث عن المريض صفر.. وثائق سرية تكشف تخليق فيروس كورونا معمليا

كشفت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، أن فيروس كورونا المستجد لم يظهر في معمل بمدينة ووهان الصينية كسلاح بيولوجي، ولكن كجزء من مساعي الصين لإظهار تفوقها على الولايات المتحدة.





وزير الأوقاف: 50 مليون جنيه لوزارة الصحة للمساهمة في توفير المستلزمات الطبية للمستشفيات

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أنه في الوقت الذي تقوم فيه الدولة بواجبها تجاه مواطنيها في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، فإن واجبنا جميعا مسئولين ومواطنين ومؤسسات ومجتمعا مدنيا، أن نقف وبكل ما نملك من أدوات القوة إلى جانب دولتنا العظيمة وقيادتها الحكيمة؛ لنعبر معًا ببلدنا العظيم إلى بر الأمان وإلى مستقبل مشرق بإذن الله تعالى لجميع أبنائه.

في أعلى حصيلة يومية.. أمريكا تسجل 2600 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة سجلت 2600 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة في أعلى حصيلة يومية

مصاب بكورونا يعثر على 8 ملايين دولار فجأة في حسابه

ماذا لو استيقظت في الصباح ووجدت 8 ملايين دولار في حسابك؟.. وقعت الصدمة على رجل إطفاء أمريكي مصاب بكورونا عندما وجد ملايين قد ملأت حسابه البنكي عندما أراد سحب 200 دولار فقط، فتلقى رسالة تفيد بأن الرصيد المتبقي 8 ملايين دولار

تشييع جثمان الفنان أحمد دياب عقب صلاة الفجر دون إقامة مراسم عزاء

قررت أسرة الفنان الراحل أحمد دياب، تشييع جثمانه بعد صلاة الفجر اليوم، الخميس، من دون إقامة أى مراسم جنازة أو عزاء

شاهد.. أول رد من أحمد فهمي بعد هجوم محمد رمضان

علق الفنان احمد فهمى على أزمته مع الفنان محمد رمضان بعد توجيه انتقادات إلى الأخير في حلقة سابقة من برنامج "جمهور التالتة" مع إبراهيم فايق الأسبوع الماضي، ثم تلقى هجوما من محمد رمضان عليه، وهو ما أثار حالة من الجدل في الفترة الأخيرة.

بعد 15 عاما.. رصاصة طائشة احتفالا بخروج أردني من السجن تنهي حياته ..شاهد

فجعت أسرة أردنية بمقتل والدها جراء إصابته برصاصة أطلقت عليه عن طريق الخطأ من أحد أقاربه.

مصدر أمني ينفي إقامة مواطنين مسيحيين احتفالات بالطريق العام

نفى مصدر أمني، حقيقة ما بثته إحدى القنوات الفضائية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية، بشأن مقطع فيديو زعمت عبره إقامة عدد من المواطنين المسيحيين لبعض المظاهر الاحتفالية بالطريق العام صحبة أحد رجال الدين بمحافظة المنيا، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك؛ أسوةً بما يتم حيال تجاوزات أئمة المساجد

القتل الرحيم.. حديقة ألمانية تقرر إطعام الحيوانات لبعضها بسبب كورونا

لم يقتصر الأمر على البشر فقط في التضحية منذ تفشي جائحة فيروس كورونا القاتل، فقد قررت حديقة ألمانية القتل الرحيم للحيوانات لعدم توافر الطعام

أمريكا: مقاتلة روسية تعترض طائرة استطلاع أمريكية فوق المتوسط

أعلنت البحرية الأمريكية، أن مقاتلة روسية من طراز "سو 35" نفذت اعتراضا غير آمن لطائرة استطلاع أمريكية فوق البحر المتوسط.