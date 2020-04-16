دينا فؤاد تسترجع ذكرياتها مع سارة الطباخ وايمان العاصي .. شاهد

شاركت الفنانة دينا فؤاد بصورة جديدة على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".





وتفاعل معها متابعيها على الصورة وجاءت التعليقات كالاتي:





ايه الجمال ده منورين





كتير بحبك والله، الله يحفظكم ويجمعكم على خير عن قريب





جميلات مصر





يذكر ان دينا فؤاد تجسد شخصيه نسرين العشماوى، زوجة الإرهابى هشام عشماوي في مسلسل "الاختيار".









"الاختيار"، من تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، وبطولة الفنان أمير كرارة، وأحمد العوضي الذي يجسد دور عشماوي، إضافة إلى وجود مجموعة من ضيوف الشرف.



