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فن

دينا فؤاد تسترجع ذكرياتها مع سارة الطباخ وايمان العاصي .. شاهد

الخميس 16/أبريل/2020 - 07:07 م
دينا فؤاد
دينا فؤاد
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اسماء الحسينى
شاركت الفنانة دينا فؤاد بصورة جديدة على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وتفاعل معها متابعيها على الصورة وجاءت التعليقات كالاتي:

ايه الجمال ده منورين

كتير بحبك والله، الله يحفظكم ويجمعكم على خير عن قريب 

جميلات مصر 

يذكر ان دينا فؤاد تجسد شخصيه نسرين العشماوى، زوجة الإرهابى هشام عشماوي في مسلسل "الاختيار".


"الاختيار"، من تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، وبطولة الفنان أمير كرارة، وأحمد العوضي الذي يجسد دور عشماوي، إضافة إلى وجود مجموعة من ضيوف الشرف.

يتناول المسلسل حياة أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح المصرية عام 2017 أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء. و يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية في حياة الشهيد المنسي.
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