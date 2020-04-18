خوفًا من ترامب.. Huawei تنقل خط إنتاج المعالجات بعيدًا عن TSMC

بالرغم من قيام شركة هواوى الصينية Huawei بتصميم شرائح المعالجات الخاصة بها، إلا أنها ليس لديها الإمكانيات لتصنيعها الآن مثل شركتى Apple وQualcomm، لذلك تعتمد الثلاث الشركات على منصة تصنيع المعالجات والشرائح التايوانية (TSMC) الأكبر في العالم .





وبحسب موقع Phonearena التقنى، فإن شركة هواوى قد تواجه مشكلة في المستقبل باعتبارها تهدد الأمن القومي فى الولايات المتحدة الأمريكية منذ مايو الماضي، وتستعد واشنطن لفرض قوانين على الشركات الأجنبية مثل TSMC التي تستخدم معدات ومواد تصنيع أمريكية فى الحصول على ترخيص قبل تزويد شركة هواوي بها.





وأصبحت أحدث هواتف Huawei لا تستطيع تشغيل تطبيقات الاندرويد الأساسية مثل Play Store و Gmail والخرائط، بعد قرار الحكومة الأمريكي، ولا يؤثر ذلك كثيرًا داخل الصين حيث يتم حظر معظم تطبيقات Google، ولكن يشكل خطرًا على مبيعاتها الدولية.





وعلى الرغم من الحظر، استمرت هواوي في زيادة انتاجها من الهواتف بإجمالى 240 مليون جهاز في العام الماضي، لتتفوق على Apple وتصبح ثاني أكبر مصنع للهواتف الذكية في العالم.





وتلقت شركة SMIC الصينية بعض الطلبات من عملاق الهواتف لتصنيع شرائح معالجات 14nm FinFET الجديدة العام الماضي وكان من المفترض أن يتم إنتاجها بواسطة TSMC، و بالتالى فكلما زاد إنتاج هواوى للمعالجات من خلال شركة SMIC لايوجد خطورة بشأن حظر الولايات المتحدة الأمريكية.