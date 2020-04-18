تصدرت التريند.. 20 صورة من عقد قران ياسمين صبرى وأحمد أبو هشيمة





وتصدرت ياسمين صبرى تريند جوجل وتويتر بعد إعلان زواجها من أحمد أبو هشيمة.





ونشرت الفنانة ياسمين صبري ، صورة جديدة لها على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلقت على الصورة بثلاثة قلوب بالإضافة إلى تاريخ اليوم 17/4/2020.





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وتألقت ياسمين صبري بإطلالة جذابة خطفت الأنظار مرتدية فستانا أنيقا باللون الأبيض بالكرانيش البسيطة، وارتدت بعض المجوهرات الأنيقة في الرقبة واليد.





واعتمدت على بعض اللمسات الجمالية الرقيقة التي تبرز ملامحها الرقيقة مع ترك شعرها الأسود منسدلا على كتفيها.