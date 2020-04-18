AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

تصدرت التريند.. 20 صورة من عقد قران ياسمين صبرى وأحمد أبو هشيمة

السبت 18/أبريل/2020 - 10:14 ص
ياسمين صبرى واحمد
ياسمين صبرى واحمد ابو هشيمة
Advertisements
أحمد إبراهيم
احتفلت الفنانة ياسمين صبرى أمس، الجمعة، بعقد قرانها على رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، وذلك وسط أجواء عائلية، حيث اقتصر الحضور على أهل العروسين فقط. 

وتصدرت ياسمين صبرى تريند جوجل وتويتر بعد إعلان زواجها من أحمد أبو هشيمة. 

ونشرت الفنانة ياسمين صبري، صورة جديدة لها على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلقت على الصورة بثلاثة قلوب بالإضافة إلى تاريخ اليوم 17/4/2020.

اقرأ ايضًا: 

وتألقت ياسمين صبري بإطلالة جذابة خطفت الأنظار مرتدية فستانا أنيقا باللون الأبيض بالكرانيش البسيطة، وارتدت بعض المجوهرات الأنيقة في الرقبة واليد.

واعتمدت على بعض اللمسات الجمالية الرقيقة التي تبرز ملامحها الرقيقة مع ترك شعرها الأسود منسدلا على كتفيها. 
تصدرت التريند.. 20 صورة من عقد قران ياسمين صبرى وأحمد أبو هشيمة
تصدرت التريند.. 20 صورة من عقد قران ياسمين صبرى وأحمد أبو هشيمة
تصدرت التريند.. 20 صورة من عقد قران ياسمين صبرى وأحمد أبو هشيمة
تصدرت التريند.. 20 صورة من عقد قران ياسمين صبرى وأحمد أبو هشيمة
تصدرت التريند.. 20 صورة من عقد قران ياسمين صبرى وأحمد أبو هشيمة
تصدرت التريند.. 20 صورة من عقد قران ياسمين صبرى وأحمد أبو هشيمة
تصدرت التريند.. 20 صورة من عقد قران ياسمين صبرى وأحمد أبو هشيمة
تصدرت التريند.. 20 صورة من عقد قران ياسمين صبرى وأحمد أبو هشيمة
تصدرت التريند.. 20 صورة من عقد قران ياسمين صبرى وأحمد أبو هشيمة
تصدرت التريند.. 20 صورة من عقد قران ياسمين صبرى وأحمد أبو هشيمة
تصدرت التريند.. 20 صورة من عقد قران ياسمين صبرى وأحمد أبو هشيمة
تصدرت التريند.. 20 صورة من عقد قران ياسمين صبرى وأحمد أبو هشيمة
تصدرت التريند.. 20 صورة من عقد قران ياسمين صبرى وأحمد أبو هشيمة
تصدرت التريند.. 20 صورة من عقد قران ياسمين صبرى وأحمد أبو هشيمة
تصدرت التريند.. 20 صورة من عقد قران ياسمين صبرى وأحمد أبو هشيمة
تصدرت التريند.. 20 صورة من عقد قران ياسمين صبرى وأحمد أبو هشيمة
تصدرت التريند.. 20 صورة من عقد قران ياسمين صبرى وأحمد أبو هشيمة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد زواجها من أبو هشيمة.. 10 صور تبرز أنوثة ياسمين صبري فى عقد قرانها

فستان أبيض ناعم.. ياسمين صبري تخطف الأنظار من عقد قرانها على أبوهشيمة

بعد زواجها من أحمد أبو هشيمة.. هاشتاج ياسمين صبري يتصدر تويتر

شاهد.. أول تعليق من ياسمين صبري بعد زواجها من أحمد أبو هشيمة

بفستان بسيط.. ياسمين صبرى تنشر صورا جديدة من كتب كتابها

لا تتخلى عن التايجر.. كعب حذاء ياسمين صبرى يثير الجدل فى عقد قرانها

ترشيحاتنا

90 ألف دولار سعر مجوهرات هيفاء وهبى في احدث إطلالة

ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في روسيا لـ 313 حالة

القصة الكاملة لمتعافي من كورونا: لم تظهر علي أعراض.. وأنصح الأهالى بالتطهير والتعقيم

الفسيخ والرنجة.. أسعار أكلات شم النسيم «جملة وقطاعي» اليوم

دعاء الصباح في آخر أسبوع من شعبان .. 21 كلمة أوصى النبي بترديدها 4 مرات

ياسمين صبرى الأحدث.. جدل مستمر بعد زواج نجمات الفن

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استقبال الأبطال.. هكذا استقبل أهالي المنوفية أفراد الجيش الأبيض المتعافين من كورونا

تصدرت التريند.. 20 صورة من عقد قران ياسمين صبرى وأحمد أبو هشيمة

4 خطوات تجنبك أضرار غلاية الماء الكهربائية